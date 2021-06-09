США продлят действие спецпошлин на листовой прокат из Украины

Международная комиссия по торговле США (United States International Trade Commission, USITC) планирует сохранить действующие антидемпинговые ограничения на поставки на американский рынок листового проката из углеродистой стали (Certain Cut-to-length Carbon Steel Platе) из Украины, России и КНР.

Согласно сообщению USITC, такие выводы были сделаны по итогам проведенного пересмотра антидемпинговых ограничений по окончании четвертого пятилетнего периода их действия, передает Интерфакс-Украина.

"Комиссия по международной торговле США определила, что отмена существующих решений об антидемпинговых пошлинах на импорт листового проката из углеродистой стали из Китая, России и Украины, вероятно, приведет к продолжению или повторному материальному ущербу в течение обозримого периода времени. В результате такого решения USITC существующие ограничения на импорт этого продукта из Китая, России и с Украины останутся в силе", – сказано в сообщении.

USITC начала плановый пересмотр антидемпинговых ограничений на поставки на американский рынок углеродистого проката в ноябре 2020 года.

Демпинговая маржа для металлопродукции "Азовстали" составляет 81,43%, а для ММК им. Ильича – 155%. Для других предприятий действует демпинговая маржа в размере 237,91%.