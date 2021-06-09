Верховный суд забрал землю на Трухановом острове у охранников Медведчука

Верховный Суд постановил вернуть Киевскому городскому совету участок площадью 1,16 га на Трухановом острове в Киеве стоимостью более 25 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что прокуратура установила факт безосновательного занятия общественной организацией этой земли, а также ограничение свободного доступа граждан к участку и реке Десенка из-за установки забора и использования зданий и сооружений на участке без правоустанавливающих документов.

В Офисе генпрокурора напомнили, что ранее Киевская городская прокуратура доказала в суде, что горсовет не принимал никаких решений о передаче земельного участка в пользование или собственность общественной организации, также отсутствовали разрешающие документы на проведение строительных работ.

"Верховный Суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, которое обязывает общественную организацию вернуть земельный участок территориальной громаде города Киева, а также привести его в пригодное для использования состояние, освободив в том числе от недвижимого имущества", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что соратники нардепа Виктора Медведчука из частного охранного агентства "Шторм" обустроили на Трухановом острове в Киеве базу, перекрыв доступ к Днепру. На занятом участке находятся двухэтажное жилое сооружение и спортплощадка. Участок формально находится в пользовании районной общественной организации "Клуб "Козак", которую основали Александр Шевелев, Юрий Палий и Александр Литвинов.

Юрий Палий является бывшим работником ООО "Инвестиционная компания "Укркапитал", одного из старейших и самых известных активов семьи Виктора Медведчука. В свою очередь Александр Литвинов – это экс-помощник давнего бизнес-партнера Медведчука, а сейчас и его однопартийца по "Оппозиционной платформе - За жизнь", нардепа Григория Суркиса. Руководит РОО "Клуб "Козак" Ян Марченко – это бывший помощник нардепа Тараса Козака, однопартийца и бизнес-партнера Медведчука.

Соучредителем группы охранных компаний "Шторм" являются народный депутат Виктор Черный (фракция "ОПЗЖ").

Как сообщалось, в октябре 2017 года Генпрокуратура объявила о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Ренату Кузьмину в незаконном захвате участка государственной земли в Пуще-Водице, строительстве особняка и его дальнейшей противоправной легализации. С 2014 года и до лета 2019 года Кузьмин скрывался за границей, он был объявлен в розыск в июне 2014 года. Однако в 2019 году генпрокурор Ирина Венедиктова закрыла дело против Кузьмина по решению суда.

На данный момент Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя". При этом журналисты обратили внимание, что после возвращения в Украину после парламентских выборов и находясь в здании парламента Кузьмин одновременно находился в розыске, однако полиция отказалась его задерживать, пояснив, что не может зайти в Раду.

В итоге в сентябре 2019 года Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего заместителя генерального прокурора времен бывшего президента Виктора Януковича Рената Кузьмина.