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Верховный суд забрал землю на Трухановом острове у охранников Медведчука

Новини БізнесЦензор Нерухомість

Верховный суд забрал землю на Трухановом острове у охранников Медведчука

Верховный Суд постановил вернуть Киевскому городскому совету участок площадью 1,16 га на Трухановом острове в Киеве стоимостью более 25 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что прокуратура установила факт безосновательного занятия общественной организацией этой земли, а также ограничение свободного доступа граждан к участку и реке Десенка из-за установки забора и использования зданий и сооружений на участке без правоустанавливающих документов.

В Офисе генпрокурора напомнили, что ранее Киевская городская прокуратура доказала в суде, что горсовет не принимал никаких решений о передаче земельного участка в пользование или собственность общественной организации, также отсутствовали разрешающие документы на проведение строительных работ.

"Верховный Суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, которое обязывает общественную организацию вернуть земельный участок территориальной громаде города Киева, а также привести его в пригодное для использования состояние, освободив в том числе от недвижимого имущества", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что соратники нардепа Виктора Медведчука из частного охранного агентства "Шторм" обустроили на Трухановом острове в Киеве базу, перекрыв доступ к Днепру. На занятом участке находятся двухэтажное жилое сооружение и спортплощадка. Участок формально находится в пользовании районной общественной организации "Клуб "Козак", которую основали Александр Шевелев, Юрий Палий и Александр Литвинов.

Юрий Палий является бывшим работником ООО "Инвестиционная компания "Укркапитал", одного из старейших и самых известных активов семьи Виктора Медведчука. В свою очередь Александр Литвинов – это экс-помощник давнего бизнес-партнера Медведчука, а сейчас и его однопартийца по "Оппозиционной платформе - За жизнь", нардепа Григория Суркиса. Руководит РОО "Клуб "Козак" Ян Марченко – это бывший помощник нардепа Тараса Козака, однопартийца и бизнес-партнера Медведчука.

Соучредителем группы охранных компаний "Шторм" являются народный депутат Виктор Черный (фракция "ОПЗЖ").

Как сообщалось, в октябре 2017 года Генпрокуратура объявила о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Ренату Кузьмину в незаконном захвате участка государственной земли в Пуще-Водице, строительстве особняка и его дальнейшей противоправной легализации. С 2014 года и до лета 2019 года Кузьмин скрывался за границей, он был объявлен в розыск в июне 2014 года. Однако в 2019 году генпрокурор Ирина Венедиктова закрыла дело против Кузьмина по решению суда.

На данный момент Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя". При этом журналисты обратили внимание, что после возвращения в Украину после парламентских выборов и находясь в здании парламента Кузьмин одновременно находился в розыске, однако полиция отказалась его задерживать, пояснив, что не может зайти в Раду.

В итоге в сентябре 2019 года Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего заместителя генерального прокурора времен бывшего президента Виктора Януковича Рената Кузьмина.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офис генпрокурора


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Топ коментарі
+5
А свинопатріоти за п"ять років тільки нафтопроводи та телеканали допомагали придбати а за те щоб щось забрать навіть думки не було бо ***** нападе.
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09.06.2021 15:31
+2
Ну он же был лучшим переговорщиком по военнопленным. Верховный суд забрал землю на Трухановом острове у охранников Медведчука - Цензор.НЕТ 6404
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09.06.2021 14:39
+2
землю ОХРАННИКОВ, Карл! Это только ОХРАННИКОВ!
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09.06.2021 19:54
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Недавно на велике был там ) проверял проеду к Днепру или нет)
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09.06.2021 13:54 Відповісти
А до этого всего шо мешало выгнать паршивых мещан?
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09.06.2021 14:27 Відповісти
Ну он же был лучшим переговорщиком по военнопленным. Верховный суд забрал землю на Трухановом острове у охранников Медведчука - Цензор.НЕТ 6404
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09.06.2021 14:39 Відповісти
А свинопатріоти за п"ять років тільки нафтопроводи та телеканали допомагали придбати а за те щоб щось забрать навіть думки не було бо ***** нападе.
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09.06.2021 15:31 Відповісти
Давно пора.
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09.06.2021 16:36 Відповісти
Так наш самый Верховный и Вирастюка признал выигравшим выборы...
Можно ли ему после этого верить?
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09.06.2021 16:41 Відповісти
Твои потуги бесполезны.Зеленский множин на ноль Медведчука каждый день.
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10.06.2021 11:56 Відповісти
Народный депутат от "СЛУГИ НАРОДА", бывший гендиректор "1+1 Media" Александр ТКАЧЕНКО пользуется домом на Трухановом острове в Киеве по меньшей мере с 2016 года, хотя до сих пор не декларировал этого.
Такой вывод делают журналисты проекта Bihus info на основании фотографий в соцсетях самого Ткаченко и его жены Анны.
Так, снимки с озером и соседними домами и территориями публиковались в разные сезоны, начиная с 2016 года.
По мнению журналистов, это свидетельствует о "систематическом использовании" Ткаченками этого дома в рекреационной зоне в течение уже как минимум трех лет.


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/5/7231028/
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09.06.2021 16:44 Відповісти
Суд разрешил продолжить арендовать землю под домом министра Ткаченко на Трухановом острове...
5 ноября 2020 г.
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09.06.2021 16:48 Відповісти
Да здравствут наш суд...
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09.06.2021 16:49 Відповісти
Чкм слуга Ткаченко отличается от Мудачука?
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09.06.2021 16:51 Відповісти
Тем,что его партия у корыта. Если прийдет ОПЗЖ Медведчука-Рабиновича,картина поменяется на противоложную.
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10.06.2021 08:17 Відповісти
Не мародер.
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10.06.2021 11:54 Відповісти
Чому мовчить Пьотралексеіч? Може обидився?
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09.06.2021 17:47 Відповісти
а на ЧТО обижаться-то?
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09.06.2021 19:55 Відповісти
а у міністра культури Ткаченка?
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09.06.2021 18:34 Відповісти
землю ОХРАННИКОВ, Карл! Это только ОХРАННИКОВ!
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09.06.2021 19:54 Відповісти
Как только на Турхановом острове сделали заградительную канаву и шлагбаум я понял что этой очень классной землей заинтересовались блатные. Это было видно сразу если постоять пару минут около шлагбаума и увидеть сколько частных автомобилей он пропускает. а ведь пропуск только для служебного транспрта. И если до этого безобразия я мог на авто спокойно доехать до Пешеходного моста и выйти на центральный пляж,то теперь простому гражданину нужно оставлять машину у самого вьезда у Южного моста и идти пешком несколько километров до этого самого пляжа. Ну и понятно что Турханов рано или поздно застроят коттеджами под видом общественных организаций,яхт-клубов,обществ защиты животных. Ведь очень шикарное место в самом центре Киева
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10.06.2021 00:06 Відповісти
О каких 25 млн идет речь за участок на Труханов острове? Если его выставить на продажу,то там за сотку запросто дадут тысяч 50 и получится 160 млн,но никак не 25.
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10.06.2021 08:13 Відповісти
Зеленский, помножил на ноль Медведчука.
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10.06.2021 11:51 Відповісти
ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА Василию Голованову на телеканале NewsOne

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ

ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.

Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…

Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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10.06.2021 12:41 Відповісти
 
 