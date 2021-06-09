Верховный суд забрал землю на Трухановом острове у охранников Медведчука
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Верховный Суд постановил вернуть Киевскому городскому совету участок площадью 1,16 га на Трухановом острове в Киеве стоимостью более 25 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что прокуратура установила факт безосновательного занятия общественной организацией этой земли, а также ограничение свободного доступа граждан к участку и реке Десенка из-за установки забора и использования зданий и сооружений на участке без правоустанавливающих документов.
В Офисе генпрокурора напомнили, что ранее Киевская городская прокуратура доказала в суде, что горсовет не принимал никаких решений о передаче земельного участка в пользование или собственность общественной организации, также отсутствовали разрешающие документы на проведение строительных работ.
"Верховный Суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, которое обязывает общественную организацию вернуть земельный участок территориальной громаде города Киева, а также привести его в пригодное для использования состояние, освободив в том числе от недвижимого имущества", – говорится в сообщении.
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Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что соратники нардепа Виктора Медведчука из частного охранного агентства "Шторм" обустроили на Трухановом острове в Киеве базу, перекрыв доступ к Днепру. На занятом участке находятся двухэтажное жилое сооружение и спортплощадка. Участок формально находится в пользовании районной общественной организации "Клуб "Козак", которую основали Александр Шевелев, Юрий Палий и Александр Литвинов.
Юрий Палий является бывшим работником ООО "Инвестиционная компания "Укркапитал", одного из старейших и самых известных активов семьи Виктора Медведчука. В свою очередь Александр Литвинов – это экс-помощник давнего бизнес-партнера Медведчука, а сейчас и его однопартийца по "Оппозиционной платформе - За жизнь", нардепа Григория Суркиса. Руководит РОО "Клуб "Козак" Ян Марченко – это бывший помощник нардепа Тараса Козака, однопартийца и бизнес-партнера Медведчука.
Соучредителем группы охранных компаний "Шторм" являются народный депутат Виктор Черный (фракция "ОПЗЖ").
Как сообщалось, в октябре 2017 года Генпрокуратура объявила о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Ренату Кузьмину в незаконном захвате участка государственной земли в Пуще-Водице, строительстве особняка и его дальнейшей противоправной легализации. С 2014 года и до лета 2019 года Кузьмин скрывался за границей, он был объявлен в розыск в июне 2014 года. Однако в 2019 году генпрокурор Ирина Венедиктова закрыла дело против Кузьмина по решению суда.
На данный момент Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя". При этом журналисты обратили внимание, что после возвращения в Украину после парламентских выборов и находясь в здании парламента Кузьмин одновременно находился в розыске, однако полиция отказалась его задерживать, пояснив, что не может зайти в Раду.
В итоге в сентябре 2019 года Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего заместителя генерального прокурора времен бывшего президента Виктора Януковича Рената Кузьмина.
Будь ласка, зачекайте...
Можно ли ему после этого верить?
Такой вывод делают журналисты проекта Bihus info на основании фотографий в соцсетях самого Ткаченко и его жены Анны.
Так, снимки с озером и соседними домами и территориями публиковались в разные сезоны, начиная с 2016 года.
По мнению журналистов, это свидетельствует о "систематическом использовании" Ткаченками этого дома в рекреационной зоне в течение уже как минимум трех лет.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/5/7231028/
5 ноября 2020 г.
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…
Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html