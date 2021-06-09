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За 12 лет "Скания Украина" уплатила около 100 миллионов евро налогов

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За 12 лет

В течение 1998-2020 годов компания "Скания Украина", официальный дистрибутор шведского автоконцерна Scania, перечислила в украинский бюджет 97,78 млн евро налогов.

Об этом сообщает пресс-служба "Скания Украина".

Кроме уплаты налогов и обязательных платежей, компания инвестировала более 40 млн евро в строительство сервисных станций, приобретение инструментов и обучение персонала, а также предоставила клиентам беспроцентные кредиты и финпомощь.

При этом "Скания Украина" заявляет о возможности и дальше инвестировать в Украину. Основным препятствием на этом пути является незащищенность имущественных прав предприятия и, в частности, ничем не обоснованное требование Хозяйственного суда г. Киева возместить бывшему дилеру, "Фирма "Журавлына", 123 млн гривен.

Речь идет о требовании указанной фирмы выплатить ей сумму, равную годовым инвестициям "Скания Украина" в создание одного сервисного центра. Основание – якобы упущенная выгода и выдуманный долг по оплате сервисного вознаграждения за 2005-2017 годы.

"Скания Украина" разорвала отношения с "Фирмой "Журавлына" по причине того, что последняя, вопреки договору, с 2012 года реализовывала неоригинальные и/или бывшие в употреблении запчасти.

В 2016 году юридические отношения между обеими компаниями были разорваны. В 2019 году бывший дилер подал на шведского инвестора в суд, и в октябре 2020 года судья Хозяйственного суда г. Киева и гражданка РФ Светлана Чонгова постановила выплатить "Журавлыне" 123 млн гривен.

При этом в "Скания Украина" требования истца называли безосновательными: сумма компенсации формировалась на основании самостоятельно составленных таблицах, не подкрепленных первичной документацией.

Не соглашаясь с решением Хозсуда г. Киева, в том же году "Скания Украина" подала апелляцию. Однако рассмотрение дела по сути так и не началось, поскольку заседание по той или иной причине откладывается уже 6-й раз. Процесс длится чуть меньше 9 месяцев, ближайшее заседание назначено на 16 июня.

Если добиться справедливости в украинских судах не удастся, представители иностранного инвестора также не исключают передачу спора против государства Украина на рассмотрение международных арбитражей в порядке, предусмотренном Договором о содействии и взаимном признании инвестиций.

Также з а ситуацией пристально следит Временная специальная комиссия ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов и, в частности, народный депутат Галина Янченко.

В Украине Scania начала свою деятельность в 1993 году с открытия представительства, в 1998 году появился первый официальный дистрибутор - ООО "Скания Украина". Сеть состоит из 11 современных дилерских центров и покрывает всю территорию Украины. Рыночная доля Scania в Украине среди западных производителей тяжеловесной техники в сегменте более 16 тонн в 2019 году составляла 23%.
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В Україні справедливий судовий захист прав та інтересів неможливий з огляду на скасування кримінальної відповідальності суддів за постановлення неправосудного судового рішення, через загрозу укоріненій корупційній системі т.з. правосуддя, недієвість такої норми ККУ у минулому через некомпетентність та небажання розслідування таких злочинів правоохоронною системою .
Нажаль владі слуг олігархату досі не дано вказівку відновлення відповідальності за цей злочин, реформування правоохоронної системи. Тому, сподіватися на справжнє правосуддя в Україні найближчим часом не варто.
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09.06.2021 13:14 Відповісти
Яким чином предметом спору є стягнення збитків (упущеної вигоди) зі Сканії та визначення їх розміру, якщо розірвання договору (одностороннья відмова від договору) відбулося внаслідок істотного порушення умов договору Журавлиною? Очевидно, що спір мав би бути з приводу обставин порушення Журавлиною договору, законності чи незаконності такого розірвання, оскільки вимога закону в даному випадку однозначна - Журавлина мала б відшкодувати Сканії завдані внаслідок такого розірвання договору збитки, за позовом (зустрічним позовом) останньої. Якщо мова йде лише про стягнення збитків зі Сканії, мабуть незаконність розірвання договору уже доведено?
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09.06.2021 14:38 Відповісти
 
 