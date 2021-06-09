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Украинцы временно не смогут получать водительские удостоверения

Новини БізнесЦензор Транспорт

Украинцы временно не смогут получать водительские удостоверения

В течение двух дней украинцы не смогут получать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автотранспорта.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

"В связи с перебоями в поставках бланковой продукции возможно временная приостановка предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи удостоверения водителя", – говорится в сообщении.

По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" возобновление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Сервисный центр МВД


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