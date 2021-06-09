Пассажиропоток чартерных рейсов в аэропорту "Борисполь" увеличился вдвое

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в январе-мае 2021 года обслужил 2,458 млн пассажиров.

Как сообщают в аэропорту, за май он обслужил 707 тыс. пассажиров, что в 25 раз больше, чем за май 2020 года, когда был локдаун, из них на регулярных рейсах - 345,25 тыс. пассажиров, 361,74 тыс. - на нерегулярных, передает Интерфакс-Украина.

За пять месяцев 2021 года на регулярных рейсах "Борисполь" обслужил 1,25 млн пассажиров (-33%) и 1,205 млн пассажиров на нерегулярных рейсах (+98%).

Количество трансферных пассажиров снизилось на 79,6% - до 79,24 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 388,98 тыс. человек.

Доля трансфера в общем пассажиропотоке снизилась с 15,7% до 3,2%.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.