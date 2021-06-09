"Криворожгаз" обнаружил 137 случаев незаконного использования газа с начала года

За пять месяцев 2021 года АО "Криворожгаз" выявило 137 случаев несанкционированного использования газа., из которых 46 – путем врезки в систему газоснабжения.

Как сообщает пресс-служба компании, за потребленный, но неоплаченный газ нарушители должны заплатить более 1,55 млн грн доначисленных убытков.

Отмечается, что согласно требованиям Кодекса ГРС, за незаконное использование газа недобросовестные потребители должны возместить причиненные газораспределительной компании убытки. В среднем по каждому факту нарушения доначисляется около 25,5 тыс. грн.

"В первую очередь потребители должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей, не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих", - отметил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

Кроме того, было также установлено 90 фактов вмешательства в работу газовых счетчиков бытовыми потребителями. Таким нарушителям произведено доначисление на сумму более 1,54 млн грн.

"Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием независимых экспертов метрологии и стандартизации. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется при подтверждении факта кражи газа. Если вмешательство в работу счетчика не подтверждено экспертизой, то потребитель не платит ее стоимость", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что в декабре 2018 года НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки, потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть независимо от того просроченный срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - около 3 тыс. грн и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.