Budhouse Group Анатолия Шкрибляка открыл в Харькове торговый центр за 110 миллионов евро

В конце мая девелоперская компания Budhouse Group открыла в Харькове один из самых масштабных торговых центров Украины – ТРЦ Nikolsky.

Об этом сообщает пресс-служба Budhouse Group.

Всего в торговом центре нового поколения расположено около 150 магазинов, рестораны, кинотеатр, боулинг, спортивный клуб.

Общая сумма инвестиций в проект составила 110 млн евро, из которых 53,6 млн евро — кредит польского государственного банка BGK.

Анатолий Шкрибляк, основатель и акционер компании Budhouse Group

"Наша компания реализовала ряд удачных проектов с привлечением иностранного банковского кредитования. Например, ранее мы, совместно с нашими партнерами Multi (Нидерланды), привлекли 52,1 млн евро синдицированного кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и австрийского Unicreditbank для Forum Lviv", - говорит Анатолий Шкрибляк, основатель и акционер компании Budhouse Group.

В ближайшее время девелопер намерен также инвестировать 300 млн евро на новые проекты: торговые центры в Одессе, Запорожье и Киеве.

"Мы много лет успешно работаем с международными финансовыми партнерами и привлекаем кредитное финансирование. Благодаря безукоризненной репутации Budhouse Group, с нами готовы работать иностранные банки. Для нас же крайне важен европейский этикет с банковскими учреждениями", - говорит Анатолий Шкрибляк.

Сейчас девелоперская компания активно заканчивает строительство жилого комплекса премиум-класса Linden Luxury Residences. Ввод в эксплуатация запланирован на 2021 год.

Кроме того, уже в этом году Budhouse Group намерена приступить к строительству торгово-развлекательного центра Yessa в Одессе.

Также компания построит ТРЦ Khortitsa Mall в Запорожье. Стоимость проекта составит более 80 млн евро. Срок реализации этого проекта - 2,5 года.

"После открытия ТРЦ в Запорожье мы приступим к строительству торгового центра на пр. Победы в Киеве. Сумма инвестиций составит около 220 млн евро. Этот проект мы также намерены реализовать с международными финансовыми партнерами", — уточнил Анатолий Шкрибляк.

Budhouse Group — это одна из крупнейших девелоперских компаний Украины, которая управляет четырьмя торговыми центрами — ТРЦ Fabrika (Херсон), ТРЦ Lubava (Черкассы) и ТРЦ Forum (Львов), ТРЦ Nikolsky (Харьков), а также гостиницей Khortitsa Palace (Запорожье).