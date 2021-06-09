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Две компании пополнили финансовый рынок Украины, – Нацбанк

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Две компании пополнили финансовый рынок Украины, – Нацбанк

Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "Транзакционные технологии" и ООО "ФК Просто Кредит".

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее решение было принято 4 июня.

Также "ФК Просто Кредит" получила лицензию на предоставление средств з заем, в том числе на условия финансового кредита. В то же время у "Транзакционных технологий" на данный момент нет лицензий на финансовые услуги.

Кроме того, Нацбанк принял решение о выдаче ООО "Инвестиционно-финансовая компания "ФИНТЕМПЛУМ" лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Нацбанк


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