"Днепрогаз" предложил техническое обслуживание газовых сетей по акционной цене

АО "Днепрогаз" предлагает своим клиентам фиксированную стоимость выполнения работ по техническому обслуживанию внутренних сетей – 300 грн в год.

Как подчеркивают в пресс-службе компании, техническое обслуживание внутренних сетей газоснабжения является гарантией безопасного потребления газа. Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в частных домах и квартирах несут их владельцы.

Отмечается, что по статистике, треть вызовов днепрянами аварийно-диспетчерской службы газа – утечки на газовых сетях. В компании утверждают, что это связано с несвоевременным проведением технического обслуживания внутренних газопроводов. По правилам безопасности газоснабжения комплекс работ по техническому обслуживанию необходимо проводить один раз в год.

"Межотопительный период - это самое удобное время для того, чтобы провести обследование и техническое обслуживание внутренних сетей газоснабжения. Особенно это касается частных домовладений, которые используют газ для отопления. Наша компания сделала услугу по техническому обслуживанию внутренних сетей доступной, зафиксировав цену на уровне 300 гривен в год", – отмечает директор по капитальному строительству АО "Днепрогаз" Владимир Ткаченко.

В компании напоминают, что для проведения технического обслуживания клиент должен подписать договор с газораспределительной компанией и после обследования внутренних газовых сетей – акт выполненных работ. Оплатить услугу можно в течение 5 рабочих дней в любом банковском отделении на основании бумажного счета.

Подписав договор на проведение техобслуживания с газораспределительной компанией, потребитель гарантировано получает:

обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиры) к газовому прибору;

приборный контроль на плотность соединений газопроводов;

обзор наличия и проверку герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома;

проверку работоспособности и смазку запорных устройств, установленных на газопроводах;

устранение утечек на муфтовых соединениях.

В "Днепрогазе" также напоминают, что о деталях услуги днепряне могут узнать в 104.ua Клиентском пространстве по ул. Паторжинского, 24.

АО "Днепрогаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории г. Днепра и Днепровского района.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

Ежегодно АО "Днепрогаз" доставляет для 400 тыс. своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс. км.