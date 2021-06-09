Украина и Норвегия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

Министр энергетики Герман Галущенко подписал меморандум о взаимопонимании между Минэнерго Украины и Министерством иностранных дел Норвегии и создании двусторонней рабочей группы по вопросам ядерной защищенности, ядерной безопасности и аварийной готовности.

Как сообщает пресс-служба Ми6нэнерго, рабочую группу создадут для обсуждения приоритетов и разработки стратегий, а также для обеспечения эффективного внедрения проектов.

Подпись в документе с норвежской стороны поставил Чрезвычайный и Полномочный посол Норвегии в Украине Эрик Сведал.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы сотрудничества в энергетике между странами.

"Вопросы энергобезопасности являются ключевыми для Украины. Стабильное развитие энергетики и уменьшение углеродного следа при производстве тепловой электрической энергии, синхронизация украинской энергосистемы с ENTSO-E, трансформация угольных регионов – это те вопросы, над которыми мы сейчас работаем", - отметил Галущенко.

Отдельно стороны уделили внимание урегулированию ситуации с расчетами по "зеленому" тарифу, развитию водородной энергетики и сотрудничеству в офшорной ветроэнергетике.

Также представители приветствовали сотрудничество между государствами в сфере геологической разведки, в частности, проведение сейсморазведывательных работ в Черном море.