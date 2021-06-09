В Украине зафиксировали 1 385 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 9 июня в Украине зафиксировали 1 385 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 57 детей и 74 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 756 человек, умерло 77 пациентов, выздоровело – 6 962. При этом совершили 60 620 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ривненской (75) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 218 039 человек, выздоровело – 2 108 684, летальных случаев зафиксировали 51 410, провели 10 405 577 тестов.

С начала вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 328 070 человек, за прошедшие сутки – 53 161. Завершили процесс иммунизации 161 378 украинцев.

Днем ранее, 8 июня, сообщили о 1 602 новых случаях заболевания, 7 июня – о 532 случаях.