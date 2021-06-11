Итоги недели: Продажа АЗС друга Медведчука, обыски в "Нафтогазе" и "зеленый карантин"

Главные новости экономики за неделю 7 - 11 июня.

ФИНАНСЫ

МВФ не видит достаточных оснований для выделения нового транша для Украины

МВФ отмечает прогресс в переговорах с властями Украины, однако этого по-прежнему недостаточно для завершения первого пересмотра действующей программы, а значит – и для выделения второго транша, сообщил представитель Фонда. Минфин ранее надеялся завершить этот этап переговоров до начала июня.

Нацбанк согласовал назначение новым главой "Приватбанка" бывшего топ-менеджера Raiffeisen

Правление Национального банка согласовало утвержденную набсоветом кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления "Приватбанка". До этого Бьош работал на руководящих должностях в структурах группы "Райффайзен" с 2004 года.

Резервы Нацбанка сократились за месяц на $160 миллионов

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня составили $27,84 млрд, сократившись в мае на 0,6% из-за выплат по внешнему долгу, сообщили в Нацбанке.

Минфин разместил облигации внутреннего займа на рекордные 19 миллиардов

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло 19,12 млрд грн, что стало рекордным показателем с начала года. При этом удалось разместить пятилетние ОВГЗ под 12,52% годовых.

Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 9,1 миллиарда

Национальный банк на очередном тендере предоставил долгосрочные кредиты рефинансирования для 14 банков на 9,13 млрд грн сроком до пяти лет под 7,5% годовых. В целом с мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,03 млрд грн.

Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке до $375 миллионов за неделю

Национальный банк с 7 по 11 июня купил на межбанковском валютном рынке $375 млн, по сравнению с $40 млн неделей ранее. Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 27,2914 грн/$ в начале недели до 27,0404 грн/$ по итогам торгов в пятницу.

Пенсионный фонд завершил выплату помощи пострадавшим из-за карантина

Выплаты по 8 тыс. грн через Пенсионный фонд и приложение "Дія" на общую сумму 2,7 млрд грн получили 337,9 тыс. предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за карантина,

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция разогналась по итогам мая до 9,5%, – Госстат

По данным Госстата, рост потребительских цен в мае 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,3% после 0,7% в апреле. В годовом измерении инфляция ускорилась до 9,5% с 8,4% по итогам апреля, оказавшись выше траектории прогноза Нацбанка.

Цены в промышленности выросли за год на 33%, – Госстат

Рост цен промышленных производителей в мае ускорился до 3,6%, по сравнению с 1,2% – в апреле, подсчитал Госстат. При этом в годовом измерении цены в промышленности выросли на 33,1%.

Падение ВВП Украины замедлилось до 0,2%, – Минэкономики

Падение ВВП Украины в январе-апреле замедлилось до 0,2% с 2% по итогам марта, сообщили в Минэкономики. В министерстве отмечают, что улучшение показателя обусловлено низкой базой сравнения и говорить о посткризисном оздоровлении экономики пока рано.

ВЛАСТЬ

Кабмин разрешил работу ночных клубов и упростил въезд для иностранцев

После перевода всех регионов в "зеленую зону" эпидемической опасности, Кабинет министров смягчил карантинные требования к проведению массовых мероприятий, а также разрешил работу ночных клубов и заведений временного размещения.

Кроме того, упрощен въезд в Украину для иностранцев – теперь они при въезде помимо ПЦР-тестов могут предоставить тест на антиген либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными ВОЗ.

Больше половины сотрудников Таможни провалили тестирование на благонадежность

Тестирование оценки профессиональных компетенций и благонадежности успешно прошли меньше половины из 9000 сотрудников Таможенной службы, сообщил глава ведомства Павел Рябикин, отметив сложности с заменой этих сотрудников.

Зеленский подписал указ о восстановлении лесов

Президент Владимир Зеленский объявил о начале проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в Украине, для чего в ближайшие три года планируется высадить 1 млрд деревьев. Реализация проекта поручена Кабмину.

Кабмин выделил 800 миллионов на доплаты сотрудникам МВД

Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел 800 млн грн на доплаты сотрудникам за счет средств, предусмотренных в госбюджете для борьбы с коронавирусом. В 2020 МВД получило на доплаты 4 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID.

Кабмин предложил снизить стоимость товаров для беспошлинного ввоза в 2 раза

Кабмин одобрил законопроект о снижении максимальной стоимости беспошлинного ввоза товаров в ручной поклаже или сопроводительном багаже с 1 тыс. евро до 430 евро – для пунктов пропуска в аэропортах и морпортах, и до 300 евро с 500 евро – через другие пункты пропуска.

Кабмин подписал меморандум о создании Национальной биржи

Согласно подписанному Кабмином, ЕБРР, AmCham и USAID меморандуму, в течение трех лет в Украине планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков – Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT).

Кабмин отказался от стремительного повышения минимальной зарплаты

Утвержденная Кабмином Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает, что минимальная зарплата в 2022-2024 годах будет расти медленнее, чем в предыдущие годы. Так, в 2022 году она будет повышена на 200 грн – до 6700 грн, а с 1 января 2024 года составит 7665 грн.

ЭНЕРГЕТИКА

Налоговая милиция пришла с обысками в офис "Нафтогаза"

Сотрудники налоговой милиции ГФС провели ряд обысков в помещениях НАК "Нафтогаз Украины" по делу о неуплате налогов на 2,7 млрд грн в 2015 году. В "Нафтогазе" ранее поясняли, что налоговики начислили эту сумму за поставки газа "Газпромом" на оккупированный Донбасс, которые "Нафтогаз" не признает.

Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома"

Кабинет министров назначил служебное расследование в отношении и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в рамках выполнения предписания НАПК. В самом "Энергоатоме" начало расследования назвали формальностью.

Нацкомиссия передаст утверждение тарифов на отопление местным властям

НКРЭКУ одобрила проект постановления о передаче полномочий по утверждению тарифов на отопление местным органам власти. Окончательное утверждение документа ожидается после его обсуждения, которое продлится две недели.

Госкомпания "Магистральные газопроводы Украины" осталась без набсовета

Полномочия трех независимых членов набсовета АО "Магистральные газопроводы Украины", которому принадлежит Оператор ГТС, истекли. Таким образом, в набсовет "МГУ" на сегодня входит только представитель государства Виктор Пинзеник.

Госгеонедр выдала "Нафтогазу" еще 4 разрешения на добычу газа на шельфе

НАК "Нафтогаз Украины" получил еще четыре спецразрешения на разработку месторождения "Дельфин" на шельфе Черного моря. Таким образом, "Нафтогаз" собрал уже 33 спецразрешения на морском шельфе по специальной процедуре без проведения конкурса.

АМКУ разрешил "Укртранснафте" взять в управление трубопровод Медведчука

Антимонопольный комитет предоставил АО "Укртранснафта" разрешение на получение в управление целостного имущественного комплекса ООО "Прикарпатзахидтранс", который до ареста по требованию СБУ контролировался окружением Виктора Медведчука.

ТРАНСПОРТ

Мининфраструктуры отменило льготы для аэропорта "Борисполь"

Министерство инфраструктуры ввело одинаковый сбор за аэронавигационное обслуживание для аэропортов "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) в 290 евро. Раньше размер этого сбора отличался почти вдвое, что побуждало авиакомпании переносить рейсы в "Борисполь".

КОРПОРАЦИИ

Socar покупает сеть АЗС окружения Медведчука

Азербайджанская Socar и Нисан Моисеев находятся на завершающей стадии переговоров о продаже сети АЗС Glusco. Моисеев входит в окружение Виктора Медведчука, хотя называет отношения с кумом Путина исключительно дружескими.

Ранее Socar уже заменила структуры Моисеева в цепочке поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

"Датагруп" завершила покупку оператора Volia

Компания "Датагруп" завершила приобретение провайдера услуг кабельного телевидения и интернета Volia. Для финансирования сделки "Датагруп" привлекла кредит в размере $65 млн у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Верховный Суд встал на сторону ОПЗ в споре о взыскании $250 миллионов компанией Фирташа

Верховный Суд удовлетворил жалобы ПАО "Одесский припортовый завод" и Фонда госимущества и отменил решения нижестоящих инстанций, предоставивших разрешение компании Ostchem Дмитрия Фирташа взыскать с ОПЗ $251,5 млн долга по решению арбитража за газ, поставленный в 2013 году.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд оправдал задержанного за взятку бывшего заместителя главы Николаевской ОГА

Суд в Николаеве оправдал бывшего первого замглавы Николаевской ОГА Николая Романчука, для этого судьи признали недопустимыми часть доказательств обвинения. Чиновника задержали в 2016 году за взятку в $90 тыс., в ходе обыска под его домом нашли тоннель с хранилищем для денег и драгоценностей.

Верховный суд забрал землю на Трухановом острове у охранников Медведчука

Верховный Суд постановил вернуть Киевскому горсовету участок площадью 1,16 га на Трухановом острове в Киеве, где соратники нардепа Виктора Медведчука из частного охранного агентства "Шторм" обустроили свою базу, перекрыв подход к воде.

У сына Януковича нашли ночной клуб в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в здании, принадлежащем сыну беглого экс-президента Виктора Януковича Александру, открылся ночной клуб "Храм оленя". Заведение расположено на территории бывшего завода "Арсенал", выкупленного Януковичем-младшим в 2014 году.