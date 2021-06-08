Центры вакцинации откроют в 4 городах Львовской области

В четырех городах Львовской области планируют открыть центры массовой вакцинации населения.

Об этом сообщил региональный координатор по вакцинации от коронавируса во Львовской области Олег Когут на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Предусматривается обустройство центров вакцинации в других городах Львовской области – Дрогобыче, Трускавце, Стрые и Червонограде. В данное время обсуждаем варианты размещения центров в этих городах", – сказал Когут.

По его словам, речь также идет об открытии двух дополнительных центров вакцинации во Львове – в торгово-развлекательном центре "Форум" и в киноцентре имени Александра Довженко.

В ближайшие дни во Львовскую области должны поставить очередную партию вакцины Astra Zeneca для повторной вакцинации жителей области, сообщил Когут.

В данное время центр вакцинации во Львове функционирует на территории стадиона "Арена Львов".

Согласно данным Львовской ОГА, во Львовской области прививки от коронавируса получили 93 215 человек, из них 7 132 человека привиты два раза.

На последних выходных в Украине действовали 14 центров массовой вакцинации: три центра в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ривному, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях. Мобильные бригады привили 15 025 человек.