Фонд госимущества со второй попытки начал процесс возвращения трубопровода Медведчука

Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда государственного имущества о возвращении в собственность государства нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Об этом сообщили в пресс-служба суда в комментарии Радио Свобода.

В суде добавили, что заседание в рамках этого производства назначено на 14 сентября.

"Детективы провели очень тщательное расследование этого факта, на сегодня есть подозреваемые в этом деле. Вчера Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда госимущества о возвращении этой трубы в собственность государства", – заявил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналистам в рамках форума "Демократия в действии".

Как сообщалось, еще в начале мая Фонд государственного имущества обратился в суд с просьбой признать за государством право собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

В частности, ФГИ просил суд признать за государством право собственности на технологический комплекс расположенной на территории Украины части магистрального нефтепровода "Самара-Западное направление", а также отменить государственную регистрацию права собственности ООО "ПрикарпатЗападтранс" и "Юго-западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов" на вышеуказанные объекты недвижимого имущества.

Однако 17 мая Хозсуд Житомирской области отказался принять к рассмотрению иск Фонда госимущества из-за выявленных в нем недостатков. В частности, Фонд не правильно рассчитал размер судебного сбора, не обосновал необходимость обращения именно в суд в Житомирской области и не предоставил в исковом заявлении всех необходимых документов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA гражданина Германии Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.