Минагрополитики будет требовать увеличения господдержки агросектора до 1% ВВП

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины будет лоббировать повышение господдержки агросектора до 1% валового внутреннего продукта Украины.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время своего выступления на IV Агрополитическом форуме.

"Я считаю, что 4,5 млрд грн – это не тот уровень государственной поддержки, которой заслуживает аграрная страна. Агропромышленность формирует в государстве 50% валютной выручки и 20% ВВП, поэтому мы будем лоббировать вопрос по увеличению государственной поддержки агросектора в размере не менее 1% ВВП страны", – сказал Лещенко.

Он отметил, что до запуска рынка земли остались считанные недели и все необходимые подзаконные акты будут приняты в ближайшее время.

"Хочу заверить, что ничего катастрофического 1 июля не произойдет. Страна как жила и работала, так и будет жить и работать. Единственное, что изменится, – легитимное право общин владеть, распоряжаться и пользоваться своей землей", – подчеркнул министр агрополитики.

Он добавил, что одна из наиболее острых тем – восстановление справедливости и возвращение земли, которая была выведена из государственной в частную собственность.

"Определяющим стоит вопрос легитимизации земель, которые были оформлены разными способами: через квазидоговоры, мины и дарения, наследственные договоры и эмфитевзис. Мы понимаем, что первый полугодовой отрезок времени это будет наработки правоприменительной практики в нотариальной, законодательной. Необходимо наладить в правовом поле взаимоотношения между лицом, которое отдало свое вещное право на землю новому владельцу. И, чтобы новый владелец смог привести в соответствие это право и получить документ о владении землей. Вот это будет ключевым вопросом в регулировании", – отметил Лещенко.

Как сообщалось, Кабмин расширил господдержку аграриев на 2021 год шестью новыми программами суммарно на 500 млн грн.

На господдержку страхования с/х продукции в 2021 году выделено 50 млн грн, на возмещение потерь от пострадавших в 2020 году посевов - 240 млн грн; производителям, обрабатывающим мелиорированную землю, - 50 млн грн; производителям органической продукции - 50 млн грн; производителям картофеля - 60 млн грн; на бюджетные субсидии производителям гречихи – 50 млн грн.