NEFCO оценило свои инвестиции в проекты в Украине в 180 миллионов евро

NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО) имеет в Украине 117 проектов ориентировочно на сумму 180 млн евро, по которым подписаны соглашения и которые находятся на стадии реализации.

Об этом говорится в сообщении организации, передает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 7 июня NEFCO имеет 117 проектов, по которым подписаны соглашения и которые находятся на стадии реализации в Украине, а общая сумма инвестиций в эти проекты составляет приблизительно 180 млн евро", – сообщили в организации.

Там также уточнили, что из этих проектов в 2021 году подписаны соглашения относительно семи новых проектов, общая сумма инвестиций по ним составляет около 4 млн евро.

Помимо них, в разработке и на подготовительном этапе находятся много других проектов, указали в организации.

При этом в НЕФКО подчеркнули, что, решив в 2020 году отказаться от инвестирования в новые проекты в секторе возобновляемой энергетики, организация с целью поддержки устойчивого развития Украины продолжит разрабатывать и финансировать муниципальные проекты в таких секторах как энергоэфффективность, централизованное теплоснабжение и очистка сточных вод.

"Особое внимание уделяется малым и средним проектам, а также тем, которые являются примером того, как можно реагировать на технологические свершения. Финансирование проектов муниципального сектора в Восточной Европе являются одним из трех основных направлений стратегии НЕФКО на следующие пять лет", – пояснили в организации.

При этом в НЕФКО также обратили внимание на то, что решение прекратить финансирование проектов в секторе ВИЭ "базируется исключительно на том, что не выполняются соглашения о зеленых тарифах".

Вместе с тем там назвали ошибочной инициативу введения акциза на электроэнергию из ВИЭ, указав, что на самом деле чистая энергетика должна субсидироваться, а ископаемые ресурсы – облагаться налогом на выбросы СО2.

Как сообщалось со ссылкой на письмо NEFCO Европейско-украинскому энергетическому агентству (ЕУЭА) в начале июня, организация, по-прежнему, отказывается инвестировать в новые проекты в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Украине, ожидая, когда правительство Украины начнет соблюдать взятые на себя обязательства и в стране будет установлена стабильная и прогнозируемая инвестсреда.