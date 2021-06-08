Всемирный банк спрогнозировал самые высокие темпы восстановления экономики за 80 лет

Мировой ВВП в 2021 году увеличится на 5,6%. Это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах.

Это прогнозируется в июньском обзоре Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP), передает Интерфакс-Украина.

Между тем, как отмечается, многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

Несмотря на восстановление экономики, мировой объем производства к концу текущего года окажется примерно на 2% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии. Приблизительно две трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году. Пандемия свела на нет достижения в области сокращения бедности и способствовала усилению нестабильности и усугублению других долгосрочных проблем в тех странах с низким уровнем дохода, где наблюдается отставание с вакцинацией.

"Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру. Налицо насущная необходимость принятия скоординированных в мировом масштабе мер по ускорению распределения вакцин и смягчения долгового бремени, особенно в странах с низким уровнем дохода", - заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

По мере ослабления кризиса в здравоохранении необходимо будет заняться преодолением долгосрочных последствий пандемии и принять меры по стимулированию экологичного, устойчивого и инклюзивного роста экономики, не теряя из виду сохранение макроэкономической стабильности, отметил также он.

Темпы роста ВВП США в 2021 году достигнут 6,8%, прогнозирует ВБ. Это станет отражением крупномасштабных мер бюджетно-финансовой поддержки и ослабления связанных с пандемией ограничений. В других развитых странах в настоящее время также происходит укрепление экономик, хотя и не столь существенно.

Среди государств с формирующимся рынком и развивающихся стран внушительный подъем - на 8,5% - ожидается в этом году в экономике Китая, что отразит удовлетворение отложенного спроса. В целом в данной группе прогнозируется рост ВВП на 6% под влиянием активизации спроса и роста цен на сырьевые товары (без учета Китая - на 4,4%). Однако восстановление экономии многих стран тормозят новые всплески заболеваемости COVID-19 и отставание по темпам вакцинации, а также, в некоторых случаях, отказ от продолжения экономической поддержки.

ВБ посвятила один из разделов доклада анализу возвращения к повышенным темпам роста потребительских цен в мире, наблюдающегося на фоне восстановления экономической активности.

Из пяти последних случаев рецессии мировой экономики ситуация в 2020 году отличалась самым незначительным замедлением инфляции и самым быстрым последующим ее ускорением. Скорее всего в оставшиеся месяцы этого года ускорение инфляции в мире продолжится, однако в большинстве стран, применяющих инструменты таргетирования инфляции, ее уровень не выйдет за рамки целевых показателей, ожидает ВБ. Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в которых инфляция превысит целевые показатели, возможно, не нужно будет принимать ответные меры ДКП при условии временного характера этого превышения и сохранения стабильных инфляционных ожиданий.

Аналитический раздел доклада GEP посвящен изучению того, как сокращение торговых издержек, связанных, например, с обременительным характером логистики и процедур пограничного контроля, может способствовать ускорению темпов восстановления экономики в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах за счет создания благоприятных условий для торговли. Торговые издержки в этих странах, постепенно снижавшиеся в течение последних 15 лет, по-прежнему почти наполовину превышают аналогичные показатели в странах с развитой экономикой, в значительной мере за счет более высоких транспортных и логистических расходов.