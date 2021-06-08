Минфин разместил облигации внутреннего займа на рекордные 19 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 8 июня аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 19,12 млрд грн, что является рекордным показателем с начала года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 106,29 млн грн под 8,99% годовых, что соответствует уровню предыдущих аукционов.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 3,4 млрд грн под 11,19% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 1,69 млрд грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 4,39 млрд грн под 12,05% годовых, от трехлетних – 2,56 млрд грн под 12,3% годовых.

Кроме того, впервые в этом году Минфин разместил облигации с погашением в мае 2026 года на 2,02 млрд грн при спросе 4,08 млрд грн. Средневзвешенная доходность новой 5-летней бумаги составила 12,52%.

Минфин также разместил номинированные в долларе США облигации сроком обращения один год на $182,18 млн под 3,7% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 15,86 млрд грн. Рост поступлений обеспечен за счет размещения валютных ОВГЗ в преддверии крупных выплат по госдолгу.