"Укрзализныця" выставила на продажу 2 тысячи тонн лома цветных металлов

В ближайшее время "Укрзализныця" планирует реализовать почти 2 тыс. тонн лома цветных металлов и сплавов и получить от его продажи около 145 млн грн дополнительных доходов.

Соответствующие 14 аукционов объявлены 7 июня 2021 года в электронной системе "Prozorro.Продажи".

"Мы продолжаем генерировать дополнительный доход для компании через продажу металлолома. Объявили аукционы на почти 2 тыс. тонн лома цветных металлов, от реализации которого рассчитываем получить не менее 145 млн грн", - сообщил и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

По его словам, "Укрзализныця" намерена реализовать металлолом по максимально выгодной цене, обеспечив прозрачные и конкурентные условия продажи. Общая начальная цена продажи лома - 144,9 млн грн.

Согласно извещению о проведении аукционов, размещенному в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи", всего планируется реализовать 1993,85 тонны лома цветных металлов, среди которых алюминий, бронза, лом сложный, вольфрам, латунь, олово, свинец, цинк и медь.

Прием ценовых предложений от участников аукционов осуществляется до 16 июня, а проведение аукционов запланировано на 17 июня.

Ранее сообщалось, что "Укрзализниця" с начала года успешно реализовала 137 тыс. тонн лома черных металлов на 1 млрд грн.