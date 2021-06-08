"Мотор Сич" возобновит авиарейсы из Киева во Львов на винтажном самолете

Авиакомпания "Мотор Сич" заявила о возвращении с 24 июня на линию Киев-Львов.

Авиаперевозчик будет летать из аэропорта "Киев" (Жуляны) ежедневно за исключением воскресенья, а из Львова - ежедневно, кроме субботы, передает avianews.com.

На линии заявлен самолет Ан-24. Это разработанный в СССР региональный турбовинтовой авиалайнер. В парке "Мотор Сич" сейчас числятся три таких машины. Они выпущены в 1971, 1972 и 1973 годах, то есть почти достигли отметки в 50 лет.

"Мотор Сич" продает билеты на рейсы Киев-Львов по цене от 1500 грн в одну сторону, если бронировать поездку за месяц. Минимальная цена включает только 5 кг ручной клади, общие габариты которой по сумме трех измерений не должны превышать 115 см.

Если пассажир захочет взять с собой второе место ручной клади с весом до 5 кг, то за это необходимо заплатить 8 евро за перелет в одну сторону.

Расписание рейсов Киев-Львов-Киев "Мотор Сич"

вылет из Киева в 10:00, прилет во Львов в 11:15, будни

вылет из Киева в 11:00, прилет во Львов в 12:20, суббота

вылет из Львова в 17:15, прилет в Киев в 18:35, будни и воскресенье

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Мотор Сич" официально объявила об отмене регулярные рейсов из Киева в Черновцы с 9 июня 2021 года.