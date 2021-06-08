Минэкономики надеется перейти ко второй фазе введения "промышленного безвиза" с ЕС

Вскоре Украина сможет перейти ко второй фазе официального оценивания отдельных составляющих украинской инфраструктуры качества на пути к заключению "промышленного безвиза".

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка во время онлайн-встречи с заместителем гендиректора Генерального директората Еврокомиссии "Внутренний рынок, промышленность, предпринимательство и МСП" (DG GROW) Мейв Руте.

Качка отметил прогресс предварительной оценочной миссии ЕС по готовности инфраструктуры качества с целью подготовки к заключению Соглашения АСАА, акцентировал внимание на важных аспектах дальнейшего сотрудничества с Европейским союзом и скорейшему переходу к "промышленному безвизу" с ЕС.

"Мы благодарны нашим европейским партнерам за системную поддержку Украины на пути к заключению "промышленному безвизу". Вскоре мы сможем перейти ко второй фазе официального оценивания отдельных составляющих украинской инфраструктуры качества. Также мы заинтересованы в развитии транспортной системы для газа и водорода, производства голубого и зеленого водорода, используя наши мощности ядерной электроэнергии. Надеюсь, что наш диалог по развитию этих направлений будет продолжаться", - отметил Качка.

Также стороны коснулись вопросов подготовки Конференции высокого уровня ЕС-Украина по стратегическому партнерству в добывающей сфере, а также возможностей, которые открываются для Украины в рамках имплементации Водородной стратегии ЕС.

Также стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, очертили график работы ряда рабочих групп Диалога высокого уровня Украина-ЕС по горизонтальным вопросам и отдельным секторам промышленности, в частности, энергетическому и железнодорожному машиностроению и текстильной промышленности. До конца 2021 года состоятся заседания рабочих групп по промышленности и техническим барьерам в торговле. Рабочая группа по вопросам МСП будет проведена в более расширенном формате, с участием вновь созданного ГУ "Офис по развитию предпринимательства и экспорта".

Ранее, как сообщалось, Миссия ЕС позитивно оценила готовность Украины к промышленному безвизу.