"Метинвест" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2050 году.

Об этом в интервью телеканалу "Україна 24" заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, передает УНИАН.

По словам Рыженкова, для реализации этой цели придется уйти от традиционного способа производства стали, что сведет выбросы СО2 к нулю.

"Чтобы сделать декарбонизацию, избавиться от парниковых газов, нельзя просто поставить очистку - эти газы не чистятся. Нужно менять технологию. Нужно вообще менять подход к процессу производства. И здесь выход есть. Есть так называемая идея "зеленой металлургии", которая есть в компании "Метинвест" как стратегическая идея развития. Когда мы уходим от традиционного способа производства стали. Это вообще сведет к нулю выбросы СО2. Естественно, это не быстро", - сказал Рыженков.

Он выразил мнение, что достижение этих показателей к 2050 году является реальной целью для украинской металлургии.

"Вы знаете, мы на сегодня видим возможность заявлять, как собственно и Европейский союз, что мы можем быть углеродно-нейтральной к 2050 году. Это абсолютно реально для Украины, для украинской металлургии", - отметил гендиректор.