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"Метинвест" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2050 году.

Об этом в интервью телеканалу "Україна 24" заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, передает УНИАН.

По словам Рыженкова, для реализации этой цели придется уйти от традиционного способа производства стали, что сведет выбросы СО2 к нулю.

"Чтобы сделать декарбонизацию, избавиться от парниковых газов, нельзя просто поставить очистку - эти газы не чистятся. Нужно менять технологию. Нужно вообще менять подход к процессу производства. И здесь выход есть. Есть так называемая идея "зеленой металлургии", которая есть в компании "Метинвест" как стратегическая идея развития. Когда мы уходим от традиционного способа производства стали. Это вообще сведет к нулю выбросы СО2. Естественно, это не быстро", - сказал Рыженков.

Он выразил мнение, что достижение этих показателей к 2050 году является реальной целью для украинской металлургии.

"Вы знаете, мы на сегодня видим возможность заявлять, как собственно и Европейский союз, что мы можем быть углеродно-нейтральной к 2050 году. Это абсолютно реально для Украины, для украинской металлургии", - отметил гендиректор.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  УНИАН


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Топ коментарі
+2
До 2050 року ??? "Метинвест" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией - Цензор.НЕТ 7855 А там або падішах помре, або ішак здохне... Я правильно зрозумів, нє ??? "Метинвест" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией - Цензор.НЕТ 4822
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09.06.2021 09:49
+2
охметовская шарага стебётся с лохов, голосовавших за Зеленского
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09.06.2021 09:55
+2
Или если прочитать между строк будет так :
1. давайте налупашим ИСЧО СЭС (в два раза больше,лучше в три)
2. Поскольку НАМЕРЕНИЯ благие (духовно-скрепные) то выдать госбанками КРЕДИТ, естественно льготный, поскольку намерения благие.
3. "Излишки" от НЕПОТРЕБЛЕННОГО эелектричества заводами продавать государству (по закрепленному тарифу)

4. Разницу которая останеться после уплаты кредита - ложить в карман, себе любимому
5. Ну а завод временно может не работать... причин будет масса.
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09.06.2021 15:52
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Без вуглецю не виготовиш сталі. "Метинвест" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией - Цензор.НЕТ 4655
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09.06.2021 09:42 Відповісти
Чому? Водень - ще кращий відновник. А розпустити певну кількість вуглецю в розплаві заліза, щоб вийшла саме сталь - справа техніки.
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09.06.2021 14:52 Відповісти
До 2050 року ??? "Метинвест" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией - Цензор.НЕТ 7855 А там або падішах помре, або ішак здохне... Я правильно зрозумів, нє ??? "Метинвест" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией - Цензор.НЕТ 4822
показати весь коментар
09.06.2021 09:49 Відповісти
охметовская шарага стебётся с лохов, голосовавших за Зеленского
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09.06.2021 09:55 Відповісти
"На сьогоднішній день я стверджую, що Ринат Ахметов є попутником української революції. Він як носій українського економічного націоналізму - як і Ігор Коломойський - є попутником деколонізаційної хвилі на сході України", - заявив Луценко.

Действительно стебётся с лохов, голосовавших за ......
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09.06.2021 10:34 Відповісти
Я не думаю, що Р. Ахметов затятий патріот України, але він раціоналіст і поставив саме на Україну. Як би ви до нього не ставились, але, відкинувши емоції, можете побачити, що завдяки переобладнанню енергоблоків ТЕС, що належать Ахметову, на спалювання вугілля, яке є в достатній кількості на контрольованій території, будівництво сонячних та вітрових електростанцій, недавній пуск першого сховища енергії все це сприяє енергетичній незалежності України. Нехай працює. Не заважайте.
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09.06.2021 15:01 Відповісти
Нельзя быть таким наивным.
"будівництво сонячних та вітрових електростанцій, недавній пуск першого сховища енергії все це сприяє енергетичній незалежності України." - "все це сприяє" высасыванию денег из тощей Украины.
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10.06.2021 10:07 Відповісти
Я бачу - ти у полоні стереотипів? Ну, що поробиш? Кожному - своє.
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10.06.2021 11:01 Відповісти
"Зеленый" тариф - это государственная дотация для производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Средний размер "зеленого" тарифа для ВЭС на сегодня - 0,09 евро за кВт-ч, СЭС - 0,13 евро за кВт-ч. Это в разы больше, чем стоимость электроэнергии для других производителей.
Вот такая стоимость "стереотипов"
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10.06.2021 11:21 Відповісти
Це нормальна практика для стимулювання розвитку ВДЕ.
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10.06.2021 21:58 Відповісти
Аааа.... именно поэтому из ВИЭ убрали частные домохозяйства? Чтоб ахметову не мешать?
Вот нормальная практика:
Германии аукционы введены еще в 90-е, а в 2000-е уже работали стабильные биржи.
Банки выдают дешевые кредиты под 2% годовых на 10 лет. И каждый желающий может начать внедрять ВИЭ.
Крупным корпорациям путь к глобальным ВИЭ закрыт. Слишком лакомый зеленый тариф в 8 евроцентов для больших ветропарков немецкая экономика не потянет.
Небольшие частные хозяйства, работающие сами на себя - экономнее. А зеленый тариф одновременно оплачивает и получает не вся Германия, а та община\домохозяйство, которую обслуживает конкретное ВИЭ."
Но это в Германии экономика олигархов не потянет. В Украине - тянет. Задыхается, но тянет....
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11.06.2021 10:46 Відповісти
https://solensy.com.ua/zelenyj-taryf/?gclid=Cj0KCQjwk4yGBhDQARIsACGfAethmzgUkWjUFE_kEHz5HlHBi1JTv0ySCtezqu9w9rpDS13KuMG_uGMaAjCQEALw_wcB Мені облом шукати - де ти ще брешеш. Цього достатньо.
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11.06.2021 10:53 Відповісти
Вы живете в придуманном мире.
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11.06.2021 11:13 Відповісти
Це мені заявляє персонаж з придуманим прізвищем! "Метинвест" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией - Цензор.НЕТ 7200
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11.06.2021 21:53 Відповісти
рижемразівький метінвест піариться на всіх каналах. Бабло пішло за руду... Ціни високі...
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09.06.2021 09:59 Відповісти
Ахметов планирует так долго жить? Оптимист,однако...
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09.06.2021 10:02 Відповісти
Ну да - Украина и металлургия будут углеродно-нейтральными,
но про конкретно Метинвест это не сказано.
Кучма скоро сдохнет, падаль, и его сынок пойдёт сразу вниз.
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09.06.2021 10:31 Відповісти
Если порезать завод на металлолом - выбросы сразу станут 0%.
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09.06.2021 10:34 Відповісти
Тренд на сегодня. Все заявляют - Евросоюз, Китай до 2060 года хочет стать углеродно-нейтральным.
Похоже на бла-бла, но козломордые не на шутку испугались:
Кудрин и Чубайс предрекли России конец нефтяного благополучия
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09.06.2021 11:10 Відповісти
Или если прочитать между строк будет так :
1. давайте налупашим ИСЧО СЭС (в два раза больше,лучше в три)
2. Поскольку НАМЕРЕНИЯ благие (духовно-скрепные) то выдать госбанками КРЕДИТ, естественно льготный, поскольку намерения благие.
3. "Излишки" от НЕПОТРЕБЛЕННОГО эелектричества заводами продавать государству (по закрепленному тарифу)

4. Разницу которая останеться после уплаты кредита - ложить в карман, себе любимому
5. Ну а завод временно может не работать... причин будет масса.
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09.06.2021 15:52 Відповісти
 
 