"Метинвест" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией
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Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2050 году.
Об этом в интервью телеканалу "Україна 24" заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, передает УНИАН.
По словам Рыженкова, для реализации этой цели придется уйти от традиционного способа производства стали, что сведет выбросы СО2 к нулю.
"Чтобы сделать декарбонизацию, избавиться от парниковых газов, нельзя просто поставить очистку - эти газы не чистятся. Нужно менять технологию. Нужно вообще менять подход к процессу производства. И здесь выход есть. Есть так называемая идея "зеленой металлургии", которая есть в компании "Метинвест" как стратегическая идея развития. Когда мы уходим от традиционного способа производства стали. Это вообще сведет к нулю выбросы СО2. Естественно, это не быстро", - сказал Рыженков.
Он выразил мнение, что достижение этих показателей к 2050 году является реальной целью для украинской металлургии.
"Вы знаете, мы на сегодня видим возможность заявлять, как собственно и Европейский союз, что мы можем быть углеродно-нейтральной к 2050 году. Это абсолютно реально для Украины, для украинской металлургии", - отметил гендиректор.
Будь ласка, зачекайте...
Действительно стебётся с лохов, голосовавших за ......
"будівництво сонячних та вітрових електростанцій, недавній пуск першого сховища енергії все це сприяє енергетичній незалежності України." - "все це сприяє" высасыванию денег из тощей Украины.
Средний размер "зеленого" тарифа для ВЭС на сегодня - 0,09 евро за кВт-ч, СЭС - 0,13 евро за кВт-ч. Это в разы больше, чем стоимость электроэнергии для других производителей.
Вот такая стоимость "стереотипов"
Вот нормальная практика:
"В Германии аукционы введены еще в 90-е, а в 2000-е уже работали стабильные биржи.
Банки выдают дешевые кредиты под 2% годовых на 10 лет. И каждый желающий может начать внедрять ВИЭ.
Крупным корпорациям путь к глобальным ВИЭ закрыт. Слишком лакомый зеленый тариф в 8 евроцентов для больших ветропарков немецкая экономика не потянет.
Небольшие частные хозяйства, работающие сами на себя - экономнее. А зеленый тариф одновременно оплачивает и получает не вся Германия, а та община\домохозяйство, которую обслуживает конкретное ВИЭ."
Но это в Германии экономика олигархов не потянет. В Украине - тянет. Задыхается, но тянет....
но про конкретно Метинвест это не сказано.
Кучма скоро сдохнет, падаль, и его сынок пойдёт сразу вниз.
Похоже на бла-бла, но козломордые не на шутку испугались:
Кудрин и Чубайс предрекли России конец нефтяного благополучия
1. давайте налупашим ИСЧО СЭС (в два раза больше,лучше в три)
2. Поскольку НАМЕРЕНИЯ благие (духовно-скрепные) то выдать госбанками КРЕДИТ, естественно льготный, поскольку намерения благие.
3. "Излишки" от НЕПОТРЕБЛЕННОГО эелектричества заводами продавать государству (по закрепленному тарифу)
4. Разницу которая останеться после уплаты кредита - ложить в карман, себе любимому
5. Ну а завод временно может не работать... причин будет масса.