"Борисполь" отчитался о росте объема обработанных грузов

Аэропорт "Борисполь" в январе-мае 2021 года обслужил 16,56 тыс. тонн грузов, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было обработано 15,22 тыс. тонн грузов.

Такую информацию ЦТС предоставили в Международном аэропорту "Борисполь".

За пять месяцев текущего года аэропорт обработал 11,81 тыс. тонн грузов на прибытие (+6,4% г/г) и 4,75 тыс. тонн - на отправление (-7,2% г/г). Основная часть грузов пришлась на международные рейсы - 11,81 тыс. тонн (+6,4%), во внутреннем сообщении было обработано только 307 кг грузов.

Также в аэропорту сообщили, что в январе-мае было обработано 2,72 тыс. тонн почты, что на 10,6% больше показателя аналогичного периода 2020 года (2,46 тыс. тонн).

В мае было обслужено 3,6 тыс. тонн грузов, что на 43,1% больше аналогичного периода 2020 года, когда было обработано 2,52 тыс. тонн грузов.

Также в мае аэропорт обработал 554,58 тонн почты, тогда как в марте 2020 года этот показатель составлял 210,86 тонн.

Как сообщалось, по результатам 2020 года государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" отчитался о 1,48 млрд грн чистых убытков.

Ранее госпредприятие объявило конкурс на должность генерального директора международного аэропорта "Борисполь".