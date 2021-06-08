"Метинвест" за 10 лет вложил в модернизацию предприятий $10 миллиардов, снизив выбросы в 2 раза, – гендиректор

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" за последние 10 лет инвестировала в экологическую модернизацию своих предприятий $10 млрд, что позволило снизить выбросы вредных веществ в 2 раза.

Об этом генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков заявил в интервью телеканалу "Україна-24", передает УНИАН.

"В последние годы, последние 10 лет мы в модернизацию предприятий вложили 10 миллиардов долларов по "Метинвесту". А в экологические проекты, вот взять только последний год, исключительно беру 2020 год, 200 миллионов долларов вложили в экологические мероприятия по нашим предприятиям. За 10 лет мы снизили фактически в 2 раза выбросы пыли по этим предприятиям, почти в 2 раза снизили выбросы сточных вод", – сказал Рыженков.

По словам гендиректора компании, традиционная металлургия имеет негативное влияние на экологию, однако это не означает, что эти предприятия невозможно сделать экологически чистыми, над чем компания и работает.

"Мы пришли в начало 21-го века фактически с предприятиями, унаследованными от послевоенного периода, по большому счету, от Советского Союза. Поэтому, действительно, есть большое негативное влияние на экологию. Это невозможно отрицать, это правда. Можно ли их сделать экологически чистыми? Да, можно. И мы над этим работаем достаточно напряженно", – подчеркнул Рыженков.

Также глава компании заявил, что в ближайшие 5 лет компания направит на экологические проекты почти полмиллиарда долларов.

"В ближайшие 5 лет мы потратим еще почти полмиллиарда долларов, опять же, исключительно на экологические мероприятия. И мы, действительно придем к тем стандартам, уже на пути к тем стандартам, которые применимы в той же Европе", – добавил гендиректор "Метинвеста".