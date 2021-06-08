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Госпродпотребслужба обнаружила нарушения на половине объектов водоснабжения

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Госпродпотребслужба обнаружила нарушения на половине объектов водоснабжения

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей зафиксировала нарушения установленных норм почти на каждом втором проверенном объекте водоснабжения.

Об этом сообщила председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ведомства. 

"Рост количества выявленных нарушений говорит не о том, что все плохо, а скорее о том, что Госпродпотребслужба начала работать значительно эффективнее, особенно если сравнивать динамику 2020 и 2021 годов", – отметила Магалецкая.

Она уточнила, что с начала года комиссионными проверками было охвачено 4 942 объекта водоснабжения, при этом нарушения требований санитарного законодательства были установлены на каждом втором объекте. 59,9% проверенных объектов централизованного водоснабжения и 45,9% проверенных объектов нецентрализованного водоснабжения не соответствовали установленным требованиям.

Для устранения нарушений, выявленных в ходе обследований, в адрес органов местного самоуправления, балансодержателям направлялись предписания и предложения о принятии необходимых мер реагирования. По результатам проведенных мероприятий государственного надзора на основании установленных нарушений санитарного законодательства территориальными органами Госпродпотребслужбы инициировано 152 заседания комиссий ТЭБ и ЧС, направлено 636 предписаний, предложений, рекомендательных писем и прочее, наложено 107 штрафов.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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