"Укрзализныця" возобновит курсирование поездов из Черкасс во Львов

С 1 июля 2021 года "Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение Черкасс со Львовом.

Об этом говорится в сообщении компании.

Поезд №95/96 "Тясмин" сообщением Черкассы-Львов будет отправляться из Черкасс по нечетным числам (кроме 31 чисел), обратно - по четным.

Расписание станет удобнее: отправление из Черкасс в 19:46, прибытие во Львов в 10:37; отправление из Львова со 2 июля в 14:30, прибытие в 06:35. По "докарантинному" расписанию поезд прибывал в Черкассы около четырех утра.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила свой новейший поезд на маршруте в Черкассы.