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Нацбанк согласовал назначение нового главы "Приватбанка"

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Нацбанк согласовал назначение нового главы

Правление Национального банка Украины согласовало кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления государственного "Приватбанка".

Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение было принято во вторник, 8 июня, по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования.

Как сообщалось, 28 мая набсовет назначил новым главой правления "Приватбанка" Герхарда Бьоша. Отмечалось, что он вступит в должность после согласования Национальным банком.

До этого Герхард Бьош занимал должность первого заместителя главы правления "Райффайзен банка Аваль" с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года. В целом в структурах группы "Райффайзен" он работал с 2004 года.

Автор: Михайло Орлюк
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Якого він етнічного походження? В Райффазені в продовж 2008-2011 ми прагнули відкрити рахунок на свою компанію, витратили чимало коштів, але рахунок вони нам так і не відкрили...
Мабуть до такого стану доведе і ПриватБанк...
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09.06.2021 12:38 Відповісти
ище адна мойша
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09.06.2021 14:09 Відповісти
 
 