Бывший глава "Приватбанка" Дубилет пытается отменить свой розыск через суд

Бывший глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет подал сразу несколько однотипных исков в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с просьбой обязать Министерство внутренних дел убрать информацию о его розыске.

Об этом сообщает "Слово и дело" со ссылкой на источники в органах правопорядка.

В иске он требует обязать МВД убрать с персонально-справочного учета следующую информацию о себе: "с 26 марта 2021 года разыскивается Национальным антикоррупционным бюро Украины. Розыскное дело №12017040000000531 от 6 марта 2017 года".

По данным портала "Судебная власть", адвокат Дубилета подал три идентичных иска в ОАСК, вероятно, с целью злоупотребления автоматизированным распределением дел. В частности, одинаковые иски были рспределены на судей ОАСК Александра Кармазина, Татьяну Балась и Валерия Кузьменко. Судья Кузьменко принял иск к рассмотрению, а Балась – не успела даже рассмотреть.

В то же время судья Кармазин вернул иск и признал злоупотребление процессуальными правами адвокатом Дубилета. По его мнению, действия адвоката умышленные и противоречат задаче административного судопроизводства. Речь идет о подаче иска с идентичными основаниями и аналогичными предметом иска, а также с идентичным субъективным составом участников дела. На адвоката Дубилета наложили 5000 грн штрафа за эти действия.

Как сообщалось, на минувшей неделе Антикоррупционный суд (ВАКС) зочно избрал для Александра Дубилета меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Так как подозреваемый находится за пределами Украины и объявлен в международный розыск, то мера пресечения была назначена заочно.

Дубилет жил в Австрии и сразу же после получения подозрения переоформил свою долю в запустившей проект monobank компании. Сейчас Дубилет утверждает, что живет в Израиле и имеет гражданство этой страны, поэтому он якобы не может приехать в Украину в связи с карантинным запретом, введенным израильскими властями.

Ранее НАБУ объявило в розыск бывшего главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

По данным следствия ,в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ "Приватбанк" тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

"Для прикрытия фактической растраты средств "Приватбанка" и придания вида законности этой преступной схеме бывшие топ-менеджеры банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям", – сказано в сообщении.