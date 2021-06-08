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Сумма поданных к России исков в международных арбитражах достигла $100 миллиардов

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Сумма поданных к России исков в международных арбитражах достигла $100 миллиардов

В рамках арбитражных процессов к России предъявлено исков на $99 миллиардов, в том числе из-за оккупации Крыма.

Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, передает Интерфакс.

"В настоящее время 37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов", – сказал представитель Путина.

Он отметил, что "несколькими годами ранее эта сумма была скромнее – $35 миллиардов".

По словам Минха, тенденция здесь наметилась к увеличению, и, в частности, это связано с оккупацией Крыма.

Эти данные представитель Владимира Путина в Госдуме привел в ходе рассмотрения в первом чтении двух внесенных президентом РФ законопроектов.

Первым из них предлагается уполномочить российскую прокуратуру на представительство нтересов России в "межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)", а также в ЕСПЧ. Для этого в прокуратуре будет создано специальное "зарубежное" подразделение.

Кроме того, предлагается предоставить право прокуратуре направлять в Конституционный Суд (КС) запросы о возможности исполнения решений международных судов и органов в соответствии с положениями Конституции РФ, если российские прокуроры сочтут, что такие решения нарушают Конституцию РФ.

Еще один проект федерального конституционного закона вносит поправки, наделяющие Генеральную прокуратуру правом направлять в КС запросы о возможности исполнения тех или иных решений международных судов в соответствии с российской Конституцией.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс


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Ню-ню! Стоимость Северного потока 2 едва превышает 10 млрд Сумма поданных к России исков в международных арбитражах достигла $100 миллиардов - Цензор.НЕТ 1144
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08.06.2021 18:28 Відповісти
Во черти дают ! 100 ярдов. там Ходор половину вынесет, отпустил фюрер на свою голову. А класно придумал -иплементация решения иностранного суду только для прокуроров. Суть этого новшества наверное в сознательном умалении иностранного суду. Имено внесудебный орган имеет право ревизовать решение судебного органа. А как изятие госсобственности за рубежом, какой статус прокурора в иностранном суде -прокурор или стряпчий (адвокат встаром стиле).
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08.06.2021 18:28 Відповісти
"В настоящее время 37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов", - сказал представитель Путина. Источник: https://biz.censor.net/n3270156

ТРЕБА КРЕМЛЯНДІЮ ПОСТАВИТИ НА СЧЬОТЧІК Сумма поданных к России исков в международных арбитражах достигла $100 миллиардов - Цензор.НЕТ 8071
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08.06.2021 18:50 Відповісти
ЗВР России достиг 610 млрд, так что эту сотку есть с чего отдавать.
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08.06.2021 19:33 Відповісти
https://quote.rbc.ru/news/article/5ae098a62ae5961b67a1c3a9 Та ще всякого дріб'язку набереться.
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08.06.2021 20:53 Відповісти
лучше бы русня эти деньги на хорошие дела потратила, а так один хер, бабло раздерибанят , а на остатки купят оружия и устроят теракты
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08.06.2021 22:35 Відповісти
зовнiшнiй борг паРашi не менший за ЗВР...
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08.06.2021 23:23 Відповісти
...что за привычка - считать чужие деньги и заглядывать в карманы - будьте выше !!?))) Сумма поданных к России исков в международных арбитражах достигла $100 миллиардов - Цензор.НЕТ 2183
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09.06.2021 09:58 Відповісти
 
 