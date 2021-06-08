Украина надеется избежать новых ограничений в торговле с Беларусью, – торгпред

Украина изучает ситуацию с торговыми ограничениями со стороны Беларуси и постарается урегулировать ее без эскалации ограничений.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в кулуарах форума "Украина 30. Экология", передает Интерфакс-Украина.

"Мы ситуацию анализируем. Вопрос в том, как урегулировать ее, чтобы не началась эскалация ограничений. Потому что, если не удастся снять напряжение, у нас не останется другого выхода, нежели адекватно реагировать на меры белоруской стороны. Это будет негативно для торговли, но мы будем защищать свои интересы", – сказал Качка.

По его словам, Министерство экономики рассматривает разные сценарии реакции на торговые ограничения белоруской стороны, которая ввела на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, в частности, на кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, сельхозтехнику для посева, стиральные машины и мебель.

"Мы пытаемся понять, насколько правдивыми были заявления белорусского правительства относительно того, что это сугубо торговые меры. Если действительно это сугубо торгового характера меры, то мы даже в таких сложных условиях, когда мы не можем вести непосредственный диалог, мы все равно найдем решение", – отметил Качка.

Как напомнил торгпред, Беларусь пояснила введение указанных выше ограничений ответной реакцией на установление Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) Украины спецпошлины на импорт белорусских автобусов и грузовиков в размере 35% таможенной стоимости.

"Если это будет совпадать с национальными интересами, возможно, мы рассмотрим вопрос пересмотра этой 35-процентной пошлины. Но нам также нужно понимать, насколько эта ситуация носит торговый характер. Очевидно, что даже при всем политическом контексте ни у кого нет намерения развязывать торговую войну. Некоторый баланс мы нашли, и если дальше будем раздувать торговые войны, это будет вредить украинской экономики. Но это не влияет на политический процесс, это отдельная история. Политический интерес Украины очевиден", – прокомментировал торгпред.

Он подчеркнул, что режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь.

"Что больше всего пугает наших производителей – абсолютная дискреция. Сегодня пустят товары, а завтра не пустят – так никто не будет пускать вообще товары на экспорт. Особенно когда это касается продуктов питания, где стабильность поставок имеет огромное значительное значение", – указал Качка.