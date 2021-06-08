Кабмин заложил в Бюджетной декларации 240 миллиардов на ремонт дорог

Утвержденная Кабмином Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает финансирование на общую сумму 240,6 млрд грн на развитие и содержание сети автомобильных дорог государственного и местного значения, коммунальных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Денис Улютин, передает пресс-служба Минфина.

"Главный распорядитель бюджетных средств по этому направлению "Укравтодор" планирует, что это позволит построить, реконструировать и отремонтировать около 43 тыс. км дорог государственного значения и 119 тыс. км дорог местного значения. Благодаря этому количество дорожно-транспортных происшествий имеет сократиться ориентировочно на 7%", – уточнил Улютин.

По словам заместителя министра, кроме того Бюджетная декларация предусматривает, что в течение следующих трех лет аграриям будет доступна государственная поддержка в общем объеме 13,5 млрд грн.

На финансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и гарантий Фонда развития предпринимательства планируется направить 13,3 млрд грн, а также 10 млрд грн ежегодно – на программу частичного гарантирования долговых обязательств бизнеса через инструмент портфельных гарантий.

Как сообщалось, одобренная Кабмином Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает, что минимальная зарплата в 2022-2024 годах будет расти гораздо медленнее, чем в предыдущие годы.

Так, в 2022 году она будет повышена на 200 грн – до 6700 грн, а с 1 января 2024 года минимальная зарплата составит 7665 грн.