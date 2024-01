В работе крупных мировых сайтов произошел масштабный сбой

Во вторник, 8 июня, ряд ведущих мировых веб-сайтов, в том числе Amazon, Reddit и Twitch, оказались недоступны из-за сбоя у поставщика облачных сервисов.

Также не работал сайт правительства Великобритании и ряда крупнейших СМИ – Financial Times, The Guardian и New York Times, передает ВВС.

На указанных веб-сайтах отображалось сообщение: "Ошибка 503: Сервис недоступен".

Причиной сбоя стали технические неполадки у поставщика облачных сервисов Fastly. Компания заявила, что изучает проблемы с ее глобальной сетью доставки контента (CDN) и внедряет исправление, после чего работа сайтов начала восстанавливаться.

Fastly сообщила, что запускает дополнительное облако, которое предназначено для ускорения времени загрузки веб-сайтов, а также для защиты их от атак типа "отказ в обслуживании" и помощи при пиковом трафике.

В настоящее время проблемы локализованы, но перебои по прежнему наблюдаются в отдельных регионах в Европе и США.

Как сообщалось, 30 апреля в работе сервиса "Дія" наблюдались технические проблемы из-за сбоя в облачной платформе, которая используется для его работы. Из-за сбоя также не работал портал helsi.me и ряд других государственных электронных сервисов.