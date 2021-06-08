Минкультуры хочет вдвое увеличить финансирование сферы в 2022 году

Министерство культуры и информационной политики намерено просить вдвое увеличить финансирование сферы культуры на 2022 год.

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы разработали планы на следующий год под наши проекты и подали предложения в Минфин относительно увеличения финансирования сферы культуры и всех мероприятий, которые мы предусматриваем, практически вдвое", – сказал он.

По мнению Ткаченко, в частности, финансирование ввереной ему сферы должно увеличится до 21,9 млрд грн в 2022 году.

Министр отметил, что значительная часть средств предполагается на продолжение реализации программы "Большая реставрация".

Ранее Минкультуры опубликовало перечень из 22 проектов, которые будут реализованы в 2021 году в рамках "Большой реставрации". Среди утвержденных – по три проекта в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра", заповеднике "София Киевская", историко-архитектурном заповеднике "Хотинская крепость" и историко-культурном заповеднике "Качановка".

По одному проекту утверждены для заповедника "Древний Галич", Национального художественного музея Украины, Национальной музыкальной академии имени П. И. Чайковского, Львовской национальной галереи искусств имени Б. Г. Возницкого и Национального академического драматического театра имени М. Заньковецкой.

Кроме того, предусмотрена реставрация объектов в составе пяти замков во Львовской и Тернопольской областях, а также реставрация здания музея Тараса Шевченко в Каневе.