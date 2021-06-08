Египет предлагает бартер газа на украинское зерно, – посол (обновлено)

Египет из импортеров природного газа перешел в разряд производителей благодаря открытию месторождений на шельфе Средиземного моря, поэтому одно из перспективных направлений сотрудничества – экспорт газа в Украину по бартерным сделкам на зерно и другую продукцию.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в Украине Айман Ахмед Мокхтар Эльгаммаль, передает Интерфакс-Украина.

"Это позволит улучшить торговый баланс – пропадет необходимость привлечения в сделку иностранной валюты, а также позволит выровнять баланс импорт/экспорт, откорректировать существующий крен в сторону Украины", – сообщил посол.

При этом украинским компаниям предлагается инвестировать в возобновляемую энергетику в Египте. "Однако пока конкретных договоренностей нет", - добавил посол.

Вместе с тем Эльгаммаль подчеркнул, что с египетской стороны есть заинтересованность в инвестициях в Украину.

"Основная заинтересованность египетских компаний в проектах аграрного производства и животноводства, однако проекты в энергетический сфере пока не обсуждаются", - уточнил Эльгаммаль.

Посол также сообщил, что Украина и Египет обсуждают возможность создания совместного производства для экспорта на африканский рынок.

"Египет является членом ряда зон свободной торговли в африканских и арабских странах. Например, мы пригласили украинское правительство инвестировать в особую экономическую зону Суэцкого канала (SCZone)", – сообщил Элгаммаль.

По словам посла, украинские предприятия смогут производить продукцию в Египте и получать выгоду от египетских соглашений по свободной торговле в регионе.

"Это также будет темой встречи межправительственного технического комитета в июне", – добавил Элгаммаль.

При этом он уточнил, что пока от украинских компаний не поступало предложений по инвестициям в SCZone.

"В то же время различные организации в Украине, в частности "Укрмашстрой" и входящие в него компании, обратились с просьбой открыть их представительства в Египте для совместного производства высокотехнологичной продукции тяжелого машиностроения", – сообщил посол.

Напомним, в конце прошлого года посол Египта в Украине сообщил во время встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой о том, что Египет заинтересован в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна.