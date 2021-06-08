Минэнерго оценило модернизацию украинских ТЭС в 4,3 миллиарда евро

Министерство энергетики оценивает необходимые расходы на модернизацию тепловых электростанций и электроцентралей в рамках выполнения Национального плана сокращения выбросов в 4,3 миллиарда евро.

Об этом заместитель министра энергетики Максим Немчинов сообщил в ходе форума "Украина30. Экология", передает пресс-служба Минэнерго.

Он отметил, что на сегодня Украина выполняет нормы, определенные Национальным планом по сокращению выбросов большими сжигания установками.

"На сегодня мы не превышаем наши международные обязательства ни по одному из выбросов. Но уже начиная с 2025 года, если мы ничего не будем делать, мы будем превышать эти показатели, и это приведет к нарушению наших обязательств", – отметил Немчинов.

По словам замминистра, сейчас в Нацплане предусмотрена модернизация более 90 установок. Суммарно для выполнения установленных планом сокращения выбросов параметров на этих установках операторам необходимо инвестировать до 4,3 млрд евро.

"Сейчас министерство работает над разработкой механизм финансирования мероприятий по экомодернизации – за счет чего мы будем проводить экологическую модернизацию оборудования", – добавил Немчинов.

По его словам, в дальнейшем необходимо идти по пути оптимизации оборудования, которое работает на угле, и его модернизации в том количестве, которое необходимо для безопасной и устойчивой работы энергосистемы. Вся остальная генерация должна строиться уже с учетом экологических требований и не использовать ископаемые виды топлива.

Как сообщалось, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова готов продать все свои тепловые электростанции (ТЭС) и угольные шахты. По словам гендиректора компании Максима Тимченко, ДТЭЕ планирует развивать производство электроэнергии по "зеленому тарифу".

Напомним, Кабмин еще в ноябре 2017 года утвердил Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигания установок с целью выполнения обязательств Украины в рамках Договора об учреждении Энергетического Сообщества в части ограничения выбросов загрязняющих веществ.

Целью НПСВ является постепенное сокращение выбросов диоксида серы (далее – SO2), оксидов азота (далее – NOx) и веществ в виде взвешенных твердых частиц, недифференцированных по составу (далее – пыль) от существующих крупных сжигающих установок, номинальная тепловая мощность которых составляет 50 МВт и более, а первое разрешение на выбросы или разрешение на проектирование установки выдано до 1 июля 1992 года.

После завершения срока действия Национального плана сокращения выбросов все сжигающие установки должны отвечать требованиям Директивы 2010/75/ЕС по выбросам вышеперечисленных загрязняющих веществ.