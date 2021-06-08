Кабмин подписал меморандум о создании Национальной биржи (обновлено)

Кабинет министров, Европейский банк реструктуризации и развития, Американская торговая палата и USAID заключили Меморандум о взаимопонимании в сфере национальной биржевой торговли капиталом и национальных товарных рынков.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Глава правительства отметил, что согласно договоренностям, в течение трех лет в Украине планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков – Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT).

"Сегодняшний меморандум – это новая страница в экономической истории нашего государства. Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для экономии и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие", – написал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, основными структурными единицами NEXT-UA будут Универсальная товарная биржа, компания по финансовой инфраструктуре (депозитарий, расчетно-клиринговый центр и торговый репозитарий), Арбитражный центр, Консультативный совет и Бюро по связям с инвесторами. Для создания проекта планируется также привлечь стратегических коммерческих инвесторов.

"Важно, что вместе с рынком капитала мы также запускаем и товарные рынки. Мы ставим перед собой амбициозные цели стать одним из лидеров в Европе в сфере торговли товарами. Развитие рынка капитала и товарного рынка дадут возможность установить прозрачные правила работы, способствовать искоренению коррупции, улучшат определения цены на товары, а также дадут возможность предотвращать злоупотребления на рынке, что будет способствовать защите прав инвесторов", – подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль уточнил, что в меморандуме стороны определили дорожную карту на ближайшие два года.

Напомним, 7 июня Кабмин одобрил проект меморандума о взаимопонимании с ЕБРР, USAID и Американской торговой палатой в Украине по созданию национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце мая, анонсируя подписание меморандума, отметил, что речь также идет о закупке клиринговой системы для развития в стране фондового рынка.

Конкурс на поставку системы клиринга для Украины НКЦБФР объявила в декабре прошлого года в рамках международной технической помощи "Проект энергетической безопасности", финансируемого USAID и имплементируемого компанией Tetra Tech ES, Inc. Данная инициатива реализуется в рамках стратегии развития инфраструктуры рынка капитала и принятого летом 2020 года закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" №738, который вступит в силу с 1 июля 2021 года.

В конкурсной документации отмечается, что получателем клиринговой системы станет НКЦБФР, тогда как Tetra Tech покроет первоначальные затраты на ее разработку и лицензирование/обслуживание в течение первых трех лет ее работы. Нацкомиссия намерена разделить обслуживание и оперативное использование системы между подконтрольным государству Национальным депозитарием Украины (НДУ) и клиринговой организацией.

Согласно первоначальным соглашениям, с этим клирингом предлагается стартовать на рынке природного газа в 2022 году, а в 2023 году – на рынках электроэнергии, таких как двусторонний и балансирующий рынок, рынки "на сутки вперед" и "внутрисуточный рынок", поэтому система должна быть масштабируемой, чтобы корректировать развитие рынков. Предполагается также возможность обслуживать внебиржевые рынки. В документах планируемым сроком запуска указан апрель 2022 года.