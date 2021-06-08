Реконструкцию аэропорта в Кривом Роге планируют завершить до конца 2022 года

Восстановление аэропорта в Кривом Роге ожидается до конца 2022 года, общая стоимость проекта составляет 990 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам главы Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой инженерного и светового оборудования, а также ремонт перронов. Также установят новое новигационное и метеорологическое оборудование.

Отмечается, что параллельно с этим будет проходить реконструкция здания терминала аэропорта. Ее стоимость – 300 млн грн. После окончания работ аэропорт сможет обслуживать 400 пассажиров в час.

На данный момент в аэропорту уже установлено оборудование для обслуживания регулярных рейсов, что даст возможность принимать самолеты типа A320 и Boeing 737.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что и терминал, и взлетно-посадочную полосу планируют сдать до октября 2022 года.

В свою очередь городской глава Константин Павлов добавил, что аэропорт уже соединен с городом маршрутами коммунального транспорта.