ЕБРР выделит "Ощадбанку" кредит на 25 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития предоставит государственному "Ощадбанку" четырехлетний амортизируемый необеспеченный кредит в сумме до 25 млн евро для последующего кредитования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в рамках Программы повышения конкурентоспособности МСП Восточного партнерства ЕС.

Согласно сообщению ЕБРР, соответствующее решение принял совет директоров банка 8 июня, передает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что как минимум 70% всех финансируемых субкредитов будут соответствовать подходу ЕБРР к переходу к зеленой экономике (GET).

По информации ЕБРР, субзаемщики ММСП получат финансовые льготы (до 15% от наименьшей выданной суммы субкредита или инвестиционной стоимости) для соответствующих подпроектов, в то время как банк получит техническую помощь от специализированных консультантов для подготовки и реализации инвестиционных проектов.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал в рейтинге второе место (279,702 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.