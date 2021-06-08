Два центра вакцинации против COVID-19 откроют на Киевщине

В ближайшие выходные в Броварах и Белой Церкви начнут работу центры массовой вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Также в Киевской ОГА напомнили, что такие центры массовой вакцинации работают только в выходные дни. Получить там вакцинацию могут только те граждане, которые записались в лист ожидания с помощью приложения или сайта "Дія", а также через контакт-центр Минздрава.

Кроме этого, вакцинируют тех, кого предварительно пригласили по телефону. Приоритет будет предоставляться пожилым людям.

Напомним, на последних выходных в Украине действовали 14 центров массовой вакцинации: три центра в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ривному, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях. Мобильные бригады привили 15 025 человек.