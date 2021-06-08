Суд запретил арестовывать счета "Укрзализныци"

Окружной административный суд Киева 4 июня удовлетворил заявление АО "Укрзализныця" и остановил действие постановления Государственной исполнительной службы об аресте средств компании от 6 мая.

Об этом сообщает Finbalance.

Кроме этого, суд запретил "каким-либо банковским и финансовым учреждениям совершать действия, направленные на блокирование (арест) денежных средств "Укрзализныци", и выполнение постановления Отдела принудительного выполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции от 6 мая 2021 года об аресте средств должника, вынесенной в рамках исполнительного производства №65323614, которое входит в состав сводного исполнительного производства №65365075".

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Как сообщалось, в 2011-2012 годах несколько подразделений "Укрзализныци" (в том числе "Южная желдорога" и "Юго-Западная желдорога") привлекли у "Проминвестбанка" ряд кредитных линий на общую сумму более $300 млн.

В ноябре 2017 году Высший хозяйственный суд отменил взыскание с "Укрзализныци" $12,5 млн задолженности в пользу "Проминвестбанка". В 2018 году Проминвестбанк подал ряд новых исков к "Укрзализныце" о взыскании долгов на общую сумму в $157 млн и 1,5 млрд грн.

В феврале 2019 года "Проминвестбанк" уступил права требования к "Укрзализныце" с дисконтом 30% по ряду кредитных договоров для компании VR Global Partners - партнеру группы ICU в проектах "зеленой" энергетики. VR Global Partners связывают с VR Capital Group, которую создал инвестбанкир Ричард Дитц (Richard Deitz) - в прошлом он был одним из основателей инвесткомпании "Ренессанс Капитал".

В июле 2019 года Верховный суд отклонил кассационную жалобу АО "Укрзализныця" на решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о передаче "Проминвестбанком" кредитных договоров "Укрзализныци" компании VR Global Partners.

20 апреля 2021 года Верховный суд Украины предписал "Укрзализныци" выплатить инвестиционному фонду VR Global Partners, L.P. ("VRGP") полную сумму долга. Государственная исполнительная служба открыла исполнительное производство в отношении "Укрзализныци" и арестовала ее банковские счета на сумму, причитающуюся VRGP. Однако, по данным VRGP, Печерский районный суд вынес постановление от 9 марта 2021 года по делу о запрете списания денежных средств со счетов железнодорожной компании в удовлетворение любых требований VRGP.