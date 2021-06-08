Авиатрафик над Украиной упал за два года на 43%, – "Украэрорух"

В мае в воздушном пространстве Украины было выполнено 16 986 полетов, что на 43,4% меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух").

Отмечается, что значения количества рейсов, обеспеченных аэронавигационным обслуживанием, из месяца в месяц увеличивается, однако динамика восстановления остается на апрельском уровне.

Увеличение количество полетов связывают с началом летней навигации, активным туристическим сезоном, а также открытием границ все большего количества стран.

При этом, в "Украэрорухе" добавили, что прекращение сообщения с Беларусью значительно не повлияло на показатели мая, однако в следующем месяце оно может привести к замедлению наращивания объемов.

Если сравнивать динамики полетов прошлого месяца с маем 2020 года – периодом полного локдауна пассажирских перевозок, то рост составляет 424,7%, однако объективные показатели в сравнении с докризисным 2019 годом составляют -43,4%.

Украинские авиакомпании совершили в мае 6 810 полетов (на 33,2% меньше чем в 2019 году), иностранные авиакомпании – 10 176 полетов (-48,6%).

Кроме того, 2 271 рейс – внутренние полеты (на 20,5% меньше, чем в мае 2019 года), 8 961 рейс – международные полеты (-39,6%), 5 754 рейса – транзитные полеты (-53,3%)

Также в пресс-службе добавили, что согласно обновленному прогнозу Евроконтроля, восстановление интенсивности воздушного движения в европейском воздушном пространстве на 2021 год возможно по трем сценариям. По оптимистическому: на конец года можно достичь показателя в 79% от докризисного уровня, по базовому сценарию - показателя в 70% от объемов полетов 2019 года. При этом по пессимистическому прогнозу ситуация в декабре-2021 почти не изменится, что позволяет прогнозировать лишь 50% объемов трафика 2019 года.