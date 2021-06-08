"Запорожгаз" предлагает техническое обслуживание внутренних сетей за 300 гривен в год

Клиенты АО "Запорожгаз" могут заказать услугу по обслуживанию внутренних газовых сетей за 300 грн в год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что согласно статистике, причиной половины вызовов на номер 104 являются утечки газа на внутренних газопроводах. Регулярное техническое обслуживание один раз в год позволяет удерживать внутренние газовые сети в исправном состоянии.

"Газораспределительная компания предлагает потребителям единую стоимость технического обслуживания внутренних сетей. Стоимость работ с НДС составляет 300 грн. в год. С 2015 года в тарифах на распределение газа не предусмотрены средства на обслуживание внутренних сетей потребителя. Каждая семья может самостоятельно позаботиться о безопасности потребления газа", – говорится в сообщении.

При этом, компания определила перечень работ по техническому обслуживанию внутренних сетей, выполняемых по договору:

обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиры) к газовому прибору;

приборный контроль на плотность соединений газопроводов;

осмотр наличия и проверка герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома;

проверка работоспособности и смазка запорных устройств, установленных на газопроводах;

устранение утечек газа на муфтовых соединениях.

"Обращаем внимание, что в стоимость договора не включено обслуживание газовых приборов и ремонт внутренних сетей и приборов учета. Согласно действующему законодательству, техническое обслуживание - это контроль за техническим состоянием, проверка на загазованность, выявление мест утечек газа, очистки, смазки и другие операции по поддержанию работоспособности и исправности газовых труб", - отметила директор по капитальному строительству АО "Запорожгаз" Виктория Абрамова.

Отмечается, что для проведения технического обслуживания, клиент должен подписать договор с газораспределительной компанией и после работ - акт выполненных работ. Оплатить услугу можно картой через POS-terminal, или в течение 5 рабочих дней в любом банковском отделении. Заключить договор можно во всех 104.ua клиентских пространствах Запорожского региона.