Директора Института рыбного хозяйства задержали на взятке

Правоохранители задержали директора Института рыбного хозяйства НАН Украины по подозрению в получении взятки (ч. 3 ст. 368).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, руководитель Института требовал от предпринимателя взятку за заключение договора аренды имущества госучреждения. Кроме официальных платежей предприниматель должен был платить чиновнику 20 тыс. грн ежемесячно.

Руководителя заведения задержали в порядке ст. 208 КПК Украины после перечисления первого транша в сумме 20 тыс. грн. Сейчас готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, в помещениях института провели обыски.