Нацбанк исключил из реестра семь страховых компаний

Национальный банк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений семь страховых компаний в связи с тем, что у них нет действующих лицензий.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее решение было принято 4 июня.

Речь идет о страховых компаниях "Доминант", "Честное страхование", "Афина-авто", "Гермес", "ЕСГ", "Мега Полис" и "Велс".

Отмечается, что лицензии этих компаний были аннулированы еще 27 мая. В частности, Нацбанк применил к ним меру влияния в виде отзыва лицензий. Основанием стал отказ в проведении проверки.

Кроме того, 2 апреля регулятор применял аналогичную меру влияния (кроме "ЕСГ") за неподачу отчетности за 9 месяцев 2020 году. Нарушения не были устранены. Также не было отчета на первое полугодие прошлого года. То есть компании вообще не отправляли отчеты Нацбанку.

При этом, три из сем указанных страховщиков были нарушали обязательные нормативы платежеспособности и достаточности капитала.

"После исключения из реестра эти компании окончательно потеряли статус финучреждения. Однако, исключение не освобождает от обязательства исполнять обязанности перед клиентами", – говорится в сообщении.