В Украине зафиксировали 1,6 тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 8 июня в Украине зафиксировали 1 602 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 95 детей и 94 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 483 человека, умерло 118 пациентов, выздоровело – 6 751. При этом совершили 57 556 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 216 654 человека, выздоровело – 2 101 722, летальных случаев зафиксировали 51 333, провели 10 380 233 теста.

Кроме того, с начала вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 284 145 человек, за прошедшие сутки – 48 161.

Днем ранее, 7 июня, сообщили о 532 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.