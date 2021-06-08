В Украине зафиксировали 1,6 тысячи новых случаев COVID-19
Новини БізнесЦензор Соціальна політика
По состоянию на утро 8 июня в Украине зафиксировали 1 602 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.
В частности, заболело 95 детей и 94 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также госпитализировали 483 человека, умерло 118 пациентов, выздоровело – 6 751. При этом совершили 57 556 тестов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 216 654 человека, выздоровело – 2 101 722, летальных случаев зафиксировали 51 333, провели 10 380 233 теста.
Кроме того, с начала вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 284 145 человек, за прошедшие сутки – 48 161.
Днем ранее, 7 июня, сообщили о 532 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.
Будь ласка, зачекайте...