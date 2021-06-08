Кабмин упростил въезд для иностранцев (обновлено)

Иностранцы при въезде на территорию Украины могут помимо ПЦР-тестов могут предоставить тест на антиген.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №583 от 2 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Кроме того, постановлением разрешено при въезде предоставлять документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.

При этом гражданам Украины при наличии ПЦР-теста или экспресс-теста разрешено не уходить на самоизоляцию.

Как пояснили в Госпогранслужбе, таким образом Кабмин расширил перечень документов, при наличии которых разрешается пересекать границу Украины на въезд во время карантина и избежать самоизоляции.

В частности, иностранным гражданам и лицам без гражданства (в т.ч. владельцам вида на жительство в Украине), для въезда в страну, кроме полиса (свидетельства, сертификата), который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией и действует на весь срок пребывания в Украине, необходимо иметь один из следующих документов:

или отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР;

или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы;

или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный на английском языке или с переводом на английский язык.

В случае отсутствия теста/вакцинации и/или страхового полиса в пересечении госграницы для въезда в Украину будет отказано.

В ведомстве уточнили, что исключение из этих правил сделано для нескольких категорий граждан, определенных в постановлении правительства.

Кроме этого, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, при пересечении госграницы Украины на въезд не подпадают под самоизоляцию, среди прочего, при наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения госграницы, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации. Справки о тестировании и вакцинацию не требуются от детей до 12 лет.

Ранее, как сообщалось, Кабинет министров смягчил карантинные требования к проведению массовых мероприятий, а также разрешил работу ночных клубов и заведений временного размещения.