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"Борисполь" назвал самые популярные маршруты за май

Новини БізнесЦензор Транспорт

Города Турции, Египта, ОАЭ, Грузии и столица Нидерландов Амстердам вошли в топ-10 направлений из аэропорта "Бориполь" в мае 2021 года.

В мае 65%, или 460 тыс., пассажиров самого большого аэропорта Украины отправились в Анталью, Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Стамбул, Даламан, Дубай, Бодрум, Амстердам, Тбилиси или Анкару, передает avianews.com.

Такая популярность именно этих направлений связана с тем, что 9 из 10 городов открыты для туристов из Украины. Исключение составляет Амстердам - он закрыт для туристов, но является важным транспортным узлом, где могут сделать пересадки путешественники, которым разрешен въезд в страны Евросоюза.

В мае 2021 года аэропорт "Борисполь" обслужил 707 тыс. пассажиров.

Абсолютное большинство путешественников воспользовались чартерными рейсами - 362 тыс. человек. Регулярными рейсами вылетели или прилетели 345 тыс. пассажиров.

Количество трансферных пассажиров, то есть тех, кто делал пересадку в аэропорту "Борисполь" с рейса на рейс, составило 20,5 тыс., или 2,9% от всего пассажиропотока.

Это говорит о том, что авиакомпании начали менять стратегию деятельности и направили самолеты для работы на популярные туристические маршруты в страны, которые открыты для граждан Украины.

Так, общая статистика аэропорта "Борисполь" за май:

  • Общий пассажиропоток: 707 тыс.
  • Международный пассажиропоток: 661,7 тыс.
  • Внутренний пассажиропоток: 45,3 тыс.
  • Общее число рейсов: 5 953
  • Международные рейсы: 5 066
  • Внутренние рейсы: 887

Статистика за январь-май 2021 года:

  • Общий пассажиропоток: 2,46 млн
  • Чартерные рейсы: 1,2 млн
  • Регулярные рейсы: 1,25 млн
  • Трансферные пассажиры: 79,2 тыс. (3,2% от общего пассажиропотока)
  • Международный пассажиропоток: 2,27 млн
  • Внутренний пассажиропоток: 187,8 тыс
  • Общее число рейсов: 21 907
  • Международные рейсы: 17 910
  • Внутренние рейсы: 3 997

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  avianews.com


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