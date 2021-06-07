Кабмин разрешил возобновить работу ночных клубов и гостиниц

Кабинет министров смягчил карантинные требования к проведению массовых мероприятий, а также разрешил работу ночных клубов и заведений временного размещения.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №583 от 2 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

В частности, проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий (в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания) разрешено при условии участия не более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе).

При этом в театральных, концертных и кинозалах теперь разрешено занимать две трети мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом), тогда как ранее разрешалось заполнять не более 50% мест.

"Указанные ограничения не применяются при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации", – сказано в постановление.

Кроме того, постановлением исключены пункты о запрете работы дискотек и ночных клубов, а также заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное. Также отменено ограничение времени работы ресторанов, кафе и баров (ранее их работа была запрещена с 24:00 до 7:00).

При этом столики в заведениях общественного питания разрешено размещать на расстоянии не менее, чем 1,5 метра (ранее – 2 метра).

Постановлением также отменен запрет работы заведений, предоставляющих услуги размещения. Теперь их работа будет приостанавливаться только в регионах, где введен "красный" уровень эпидемической опасности.

Постановлением также изменены требования к установлению "зеленого" уровня эпидемической опасности, который позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемических ограничений в сторону смягчения на всей территории Украины:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней не должно превышать 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – менее 4%;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 300;

на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.