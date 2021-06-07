Банки выдали 326 миллионов кредитов по программе "доступной ипотеки"

По состоянию на 7 июня 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 386 кредитных договоров на общую сумму 326,04 млн грн, причем как на первичном (23,98%), так и на вторичном (в соответствии 76,02%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Уполномоченными банками рассматриваются 706 заявок на участие в программе на общую сумму 621,4 млн грн, из которых 20,37% составляет первичный рынок и 79,63% – вторичный.

В программе задействовано 22 региона, в том числе город Киев. Согласно предоставленным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

Киев (37%);

Киевская область (28,6%);

Харьковская область (6,6%);

Львовская область (5,2%);

Ривненская область (4,3%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+10% – количества кредитов и +10% – суммы кредитов;

+6% – количества заявок и +6% – суммы заявок.

14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта во исполнение инициативы президента Украины Владимира Зеленского.