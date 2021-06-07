Google, Apple, Microsoft и Mozilla стандартизируют браузерные расширений
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Основные разработчики браузеров согласились сформировать WebExtensions Community Group, цель которой состоит в том, чтобы стандартизировать API и функциональность для всех браузеров.
Об этом сообщает Xda-developers, передает УНИАН.
Как сообщается, группа стремится упростить разработку расширений за счет создания общего ядра функциональности, API-интерфейсов и разрешений.
Процесс стандартизации будет следовать той же схеме, что и разработка веб-стандартов, но не будет заставлять браузеры игнорировать эксклюзивные функции или API.
Так, каждый поставщик браузеров будет продолжать управлять своим магазином расширений полностью независимо, со своей собственной технической, смотровой и редакционной политикой.
Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft с 15 июня 2022 года прекратит поддержку интернет-браузера Internet Explorer 11 для некоторых версий операционной системы Windows 10, и это приложение станет недоступным.
Для перехода на новый браузер Microsoft предлагает использовать Edge с режимом Internet Explorer, который использует модуль из IE11 для открытия устаревших сайтов. Режим Internet Explorer в Edge будет поддерживаться как минимум до 2029 года.
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